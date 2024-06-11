إعلان قائمة المشاركين في بطولة كوريا الجنوبية للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- تشارك منتخبات التايكواندو المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024 في بطولة كوريا الجنوبية (شون شون) المفتوحة (عيار نجمتين) والتي تقام بالفترة من 10-11 الشهر المقبل، ووفقا لموقع الاتحاد الدولي سجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 423 لاعبا.واللاعبون الأردنيون المشاركون في البطولة هم: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد مصطفى ( وزن تحت 68 كغم) وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).وتعد البطولة فرصة مثالية للاعبين قبل التوجه إلى باريس لاقامة معسكر تدريبي بالفترة من 25 تموز (يوليو) حتى 4 آب (أغسطس)، يسبق انطلاق الأولمبياد ذلك للتأقلم على الأجواء العامة في باريس، وكما سيلاقي المنتخب الوطني، بمنتخبات عالمية وعربية في باريس.ويطمح المنتخب الوطني للتايكواندو، الصعود إلى منصات التتويج وإحراز الميداليات، خلال مشاركته التاريخية المقبلة في الاولمبياد.ويخوض المنتخب الوطني تدريبات مكثفة وبرنامج إعداد مدروس، استعدادا للوصول إلى الأولمبياد بجاهزية كاملة بحثا عن الإنجازويخوض المنتخب الوطني حاليا تدريباته خلال المعسكر الدولي الذي تستضيفه عمان، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم المتأهلين إلى الأولمبياد، ما يرفع من درجة الجاهزية.واقيمت يوم أمس نزالات بين لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، كأي بطولة دولية، حيث يأتي الهدف منها لمعرفة أداء اللاعبين وتقييمهم من قبل المدربين، واتسمت النزالات بقوة في الأداء وبات ظاهرا ارتفاع المستوى الفني للاعبين اثناء النزالات، وفقا لمدربي المنتخبات.وأكد العساف، أن منتخب التايكواندو لا يشارك في أي بطولة إلا والهدف منصات التتويج، والشواهد كثيرة في هذا الجانب، وأضاف" هدفنا الآن أولمبياد باريس، ونحن نرنو لتحقيق الميداليات في هذه التظاهرة العالمية الكبيرة، مجددا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الإنجاز.وحول المعسكر التدريبي المقام في عمان قال لاعب منتخب اذربيجان كاشيم ماجوميدوف (58 كغم): " كان العام الحالي مليئا بالفعاليات، استطعت التأهل لأولمبياد باريس أنا سعيد لأنني حصلت على ما أريد، العام الحالي كان هدفي تحقيق أفضل مستوى في مسيرتي، ولهذا السبب أريد أن أحضر الميدالية الذهبية لأذربيجان من باريس 2024"وأضاف : " يشارك منتخب بلادي في المعسكر التدريبي في الأردن ضمن برنامج خاص للأولمبياد بقيادة مدرب المنتخب الوطني محمد عبدالله، كما أننا نتعلم كثيرا في المعسكر التدريبي الدولي، المنتخب الأردني منتخب قوي، ويضم لاعبين مميزين، إن مدرسة التايكواندو الأردنية متطورة جدا، وسيكون للأردن حصة كبيرة من الميداليات في الأولمبياد".وقالت لاعبة جمهورية التشيك بترا ستولبوفا والتي تحتل المركز الخامس في الترتيب العام للتصنيف العالمي لوزن 62 كغم: "خضت يوم أمس نزالات ودية قوية في المعسكر التدريبي في الأردن، المستويات الفنية للاعبين قوية جدا، ويمنحنا المعسكر التدريبي فرصة اكتساب خبرات كبيرة، من خلال اللقاءات الودية مع جنسيات مختلفة، أنا سعيدة بتواجدي في الأردن، انه بلد رائع وجميل، ويوجد به مدينة البتراء وأنا أحمل اسم بترا ، انه أمر مذهل".