الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الرئيس للتايكواندو

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لاعب المنتخب الوطني أنس الصادق (يمين) خلال حصة تدريبية سابقة مع المدرب محمد البخيت.-(من المصدر)
عمان - أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن مشاركة قرابة 530 لاعبا في بطولة كأس الرئيس الخامسة (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها بالفترة من 9 إلى 12 الشهر المقبل.اضافة اعلان
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم فئات: الكبار، الناشئين والبارالمبيك.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني وفقا للاتحاد الدولي للكبار كلا من: جوليانا الصادق، ونتالي الحميدي وصالح الشرباتي، وأنس الصادق، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني، ويزن يوسف، وفهد عمار، ومحمود الطرايرة. 
فيما يضم المنتخب الوطني للناشئين كلا من: لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.
وتشارك في البطولة 29 دولة ممثلة بالمنتخبات الوطنية والأندية، وهذه الدول هي: أذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسورية وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان والبرازيل وعُمان والولايات المتحدة وليسوتو وألمانيا والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.
وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.
ووفقا لتعليمات البطولة، تم تحديد يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة عملية التوزين، وستنطلق يومي 9 و10 من الشهر نفسه، منافسات الكبار وستقام منافسات الناشئين يوم 11 من الشهر نفسه، في حين ستقام منافسات البارالمبيك يوم 12 منه.
كما سيتم في البطولة استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2024 المؤهلة للأولمبياد المقبل، كما أنها تتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين أنهوا عقد الـ 40 نقطة، لإضافة 20 نقطة أخرى على تصنيفهم الأولمبي، من خلال نيلهم الميدالية الذهبية، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 12 نقطة، وصاحب الميدالية البرونزية على 7.5 نقطة.
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