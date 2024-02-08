إعلان قائمة "النشميات" لبطولة غرب آسيا

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عمان - الغد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة ضمن 24 لاعبة، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الجاري، في مدينة جدة السعودية.وضمت القائمة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، ولين البطوش.ويقيم المنتخب معسكر تدريبي استعدادا للبطولة في مدينة جدة يسبق المنافسات، على أن يغادر الوفد فجر الإثنين 12 الجاري.ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الإثنين 19 الجاري، فيما يلتقي غوام عند الخامسة مساء الأربعاء 21، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.