إقامة المباريات "المؤجلة" بعد مشوار النشامى الآسيوي

يحيى قطيشات

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عمان - قرر اتحاد كرة القدم رسميا، إقامة المباريات المؤجلة من بطولة دوري المحترفين، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا، في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بثلاثة ايام على الأقل.كما قرر الاتحاد إقامة المباريات المؤجلة من منافسات بطولة كأس الأردن خلال مرحلة الإياب، ولتحقيق العدالة بين الأندية سيتم فتح باب القيد للفترة الثانية بعد اقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري، ومنح الأندية فترة َمناسبة لتحرير لو تسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل.وجاء تأجيل إقامة المباريات المؤجلة بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي يريد تجميع المنتخب للتفرغ للمباريات الودية قبل الذهاب إلى الكأس الآسيوية في قطر، على الرغم من تنسيب لجنة المسابقات بالاتحاد والتي تضم عدد من ممثلي الأندية، والتي طلبت رسميا اقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي.وكان اتحاد الكرة، أعلن عن تأجيل عدد من مباريات فريق الفيصلي الذي اختتم أمس مشاركته في دوري أبطال آسيا، وفريق الوحدات الذي يشارك في كأس الاتحاد الآسيوي وهي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.