إلغاء معسكر تركيا.. ومناقشة خطط "التايكواندو" مع "الأولمبية"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يجتمع اتحاد التايكواندو مع اللجنة الأولمبية الأسبوع المقبل، لمناقشة خطته للعام المقبل، والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، كما سيضع خطة استراتيجية تخدم اللاعبين في قرعة أولمبياد باريس التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبل.ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل اللاعبين مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد باريس 2024.يشار إلى أن منتخب التايكواندو تنتظره مشاركات مهمة العام المقبل، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.على صعيد متصل ألغى اتحاد التايكواندو المعسكر التدريبي الذي كان مقررا في مدينة انطاليا التركية.ويخضع المنتخب الوطني حاليا لفترة راحة، بعد المشاركات الكثيرة التي شارك فيها خلال العام الحالي في بطولات عالمية وقارية وسلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية لأولمبياد باريس 2024.وتعد بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين) المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام المقبل والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي يسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين، كما يمنح لاعبي المنتخب الوطني فرصة الحفاظ على مستوياتهم الفنية، واكتساب مزيد من الخبرة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.‏ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني لتحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.