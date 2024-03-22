الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إلقاء القبض على البرازيلي روبينيو بعد قرار حبسه 9 سنوات لإدانته بالاغتصاب

doc-34ly77p-1711103142
البرازيلي روبينيو
أُلقي القبض على روبينيو، النجم السابق للكرة البرازيلية، في مدينة سانتوس الساحلية أمس الخميس، بعد يوم من صدور حكم قضائي بحبسه 9 سنوات لإدانته باغتصاب إحدى الفتيات.اضافة اعلان

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن السلطات داهمت منزل روبينيو (40 عاما) واقتادته لمركز الشرطة، وخضع اللاعب السابق لفحص طبي تمهيدا لنقله إلى السجن.

وقضت محكمة العدل العليا في البرازيل أمس الأول الأربعاء بسجن مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي السابق، في البرازيل، تنفيذا للحكم الذي أصدره القضاء الإيطالي ضده بعد رفض الطعن الذي قدمه محاموه ضد اعتقاله.

وقضت محكمة إيطالية على روبينيو عام 2017 بالسجن 9 سنوات لتورطه في اغتصاب جماعي لامرأة في ملهى ليلي بمدينة ميلانو الإيطالية عام 2013.

وبعد استنفاد جميع الطعون، أصبح الحكم نهائيا عام 2022، لكن في ذلك الوقت كان روبينيو قد عاد بالفعل للبرازيل.

وسعت إيطاليا للتصديق على الحكم الصادر ضد روبينيو في البرازيل حتى يقضي فترة عقوبته ببلاده، في ظل عدم تسليم البرازيل مواطنيها للخارج، وهو ما قبله القضاء البرازيلي.


وأشار محامو روبينيو إلى أنهم سيستأنفون هذا القرار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبا المنتخب الوطني سالم العجالين ونور الدين الروابدة يحاولان قطع الكرة من لاعب منتخب باكستان عادل يونس - (من المصدر)

"النشامى" يغلب باكستان بالثلاثة رغم تأثيرات الصيام

منذ18 ساعة
مهاجم المنتخب الوطني تحت 23 عاما بكر كلبونة يحاول التقدم نحو المرمى السعودي - (من المصدر)

عوض مكسب "الأولمبي" أمام السعودية.. والخسارة تقلق الجماهير

منذ18 ساعة
لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زياد عزيز - (الغد)

"الطاولة" يعتمد مشاركة 4 لاعبين في التصفيات الأولمبية

منذ18 ساعة
ميسي خلال دخوله الرسمي لخوض إحدى المباريات مع إنتر ميامي - (من المصدر)

"هوس" ميسي يضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي الأميركي

منذ18 ساعة
المدير الفني للمنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي يتحدث إلى اللاعبين في أحد التدريبات - (من المصدر)

اختبار ودي لإيطاليا وإسبانيا أمام فنزويلا وكولومبيا اليوم

منذ18 ساعة
اليابانية ناومي أوساكا تصافح منافستها الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو - (من المصدر)

شابالوف وأوساكا يتقدمان في بطولة ميامي للتنس

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 