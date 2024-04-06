إمام عاشور يكشف سبب اختياره التوقيع للأهلي المصري على العودة للزمالك

اعترف نجم وسط نادي الأهلي المصري، إمام عاشور، بتواصله مع مسؤولي الزمالك بهدف العودة للفريق قبل نهاية رحلة احترافه مع ميتيلاند الدنماركي، لكنه لم يجد ردا.

اضافة اعلان



وانضم عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي، الذي تعاقد معه في يناير 2023 قادما من صفوف الزمالك.



الأهلي يجدد فوزه على سيمبا التنزاني ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية، إنه فتح ملف المفاوضات مع الأهلي وأغلق صفحة الزمالك بعدما وجد تجاهلا من مسؤولي "القلعة البيضاء".



وأضاف: "الأهلي لم يتواصل معي قبل رحيلي إلى ميتيلاند، وكنت في طريقي للعودة للزمالك ولكن هناك أشخاصا تجاهلوا ذلك".



وأكد أن أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق، تحدث معه لإقناعه بالعودة للقلعة البيضاء، ولكنه اتخذ قرارا نهائيا بالتفاوض مع الأهلي.



وأشار إلى أنه يعمل بلغة الاحتراف وليس العاطفة، موضحا أن عائلته لم تعد "زملكاوية"، حيث أصبح جميع أفرادها يشجعون الأهلي، ولكن شقيقه محمد ما زال يحتفظ بصورته بالقميص الأبيض.

