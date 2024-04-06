السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إمام عاشور يكشف سبب اختياره التوقيع للأهلي المصري على العودة للزمالك

9390481021702719261
إمام عاشور

اعترف نجم وسط نادي الأهلي المصري، إمام عاشور، بتواصله مع مسؤولي الزمالك بهدف العودة للفريق قبل نهاية رحلة احترافه مع ميتيلاند الدنماركي، لكنه لم يجد ردا.

اضافة اعلان


وانضم عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي، الذي تعاقد معه في يناير 2023 قادما من صفوف الزمالك.
 
الأهلي يجدد فوزه على سيمبا التنزاني ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية، إنه فتح ملف المفاوضات مع الأهلي وأغلق صفحة الزمالك بعدما وجد تجاهلا من مسؤولي "القلعة البيضاء".

 

وأضاف: "الأهلي لم يتواصل معي قبل رحيلي إلى ميتيلاند، وكنت في طريقي للعودة للزمالك ولكن هناك أشخاصا تجاهلوا ذلك".

 

وأكد أن أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق، تحدث معه لإقناعه بالعودة للقلعة البيضاء، ولكنه اتخذ قرارا نهائيا بالتفاوض مع الأهلي.

 

وأشار إلى أنه يعمل بلغة الاحتراف وليس العاطفة، موضحا أن عائلته لم تعد "زملكاوية"، حيث أصبح جميع أفرادها يشجعون الأهلي، ولكن شقيقه محمد ما زال يحتفظ بصورته بالقميص الأبيض.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-05 at 23.38.28

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

منذ17 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-05 at 23.07.36

افتتاح ملعب تطوير العقبة بعد إعادة تأهيله

منذ18 ساعة
1712324280617237000

"الأولمبي" يغادر إلى قطر الليلة تحضيرا لكأس آسيا

منذ19 ساعة
1712320912307074700

الجريحان سحاب والجليل يلتقيان في ختام الجولة 16 من دوري المحترفين

منذ19 ساعة
لاعب منتخب الشطرنج والنادي الملكي لؤي سمير - (الغد)

سمير يظفر بلقب بطولة الشطرنج الخاطف

منذ19 ساعة
1712323529717203900

شلباية يزور تدريبات ريال مدريد

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

إسرائيل تحشد لمعركة رفح

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات | منذ18 ساعة
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزيمة

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان
 
 