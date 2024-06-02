إنجازات الصادق على غلاف مجلات المشاهير

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تنتقل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق من ‏ملاعب البطولات العالمية والآسيوية والعربية، إلى منصات ‏‏الإبداع ‏والتفوق والتميز، من خلال اقتحامها مجالات عديدة، لتصنع تاريخا مشرفا بالإنجازات وتدون اسمها بـ»حروف من ‏ذهب» في سماء رياضة التايكواندو.وتصدرت الصادق غلاف مجلتي «ELLE ARABIA» و»HAYA»، اللتين تهتمان بشؤون المشاهير، كونها من الرياضيات المؤثرات، اللواتي تم ترشيحهن في الإصدارات الـ45 لمجلة «ELLE International»، للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).واستعرضت «ELLE ARABIA»، إنجازات الصادق كونها من اللاعبات العربيات المؤثرات، حيث أصبحت في العام 2022، أول امرأة أردنية وعربية تحتل المركز الأول في التصنيف العالمي للتايكواندو، بعد فوزها بجائزة السعودية الكبرى، كما أنها حققت نجاحا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية، حيث فازت بميداليتين ذهبيتين في البطولات الآسيوية العامين 2021 و2022، وحصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتايكوندو العام 2023.وأشادت المجلة بالصادق التي لم تثنها الانتقادات التي واجهتها بسبب ممارسة رياضة قتالية كامرأة، فقد حظيت إنجازاتها الرائدة بدعم العالم العربي، وفي العام الماضي، حصلت على لقب أفضل رياضية عربية لهذا من قبل «جائزة فاطمة بنت مبارك».كما تم الاعتراف بهذه الجائزة من قبل مجلس النواب الأردني، واعتبرتها لجنة الشباب والرياضة لاعبة رئيسية في تطوير الإنجازات الرياضية الأردنية عبر منصة دولية.وكتبت مجلة «HAYA» في عدد خاص عنوانا يقول «7 رياضيات عربيات سيشاركن في الألعاب الأولمبية»، وقالت «حققت المرأة العربية إنجازات كثيرة في الرياضة في العالم العربي، خصوصا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث برزت مجموعة من الأسماء. وها نحن اليوم أمام زفاف عربي، سنتطلع من خلاله إلى بطلاتنا وهن يتسابقن أمام اللاعبات الأجنبيات».أما البطلات الموجودات على الغلاف إلى جانب الصادق، فهن المغربية نور السلاوي (الفروسة)، اللبنانية راي بسيل (الرماية)، السعودية دنيا أبو طالب (التايكواندو)، الإماراتية صفية الصايغ (الدراجات الهوائية)، البحرينية يافي وينفيرد (ألعاب القوى) والتونسية مروى بوزياني (ألعاب القوى).وقالت الصادق لـ»الغد»: «فخورة جدا كوني أول فتاة أردنية عربية يتم تركيز الضوء عليها في مجلتين تختصان بالمرأة، بناء على ما حققته، وهو نتيجة جهد كبير، هدفي هو تحقيق مزيد من الإنجازات في أولمبياد باريس 2024، إنه شعور لا يوصف، أن يتم التركيز على الفتيات العربيات المشاركات في الأولمبياد، في مجلات عالمية وعربية، وتحظى بمتابعة الآلاف من القراء والمتابعين».وأضافت: «أؤمن بوجود مواهب غير مكتشفة بلعبة التايكواندو في العالم العربي، وهي بحاجة إلى الرعاية، وأعتبر نفسي محظوظة جدا لرعاية الاتحاد الأردني للتايكواندو لي، أشجع الفتيات على ممارسة اللعبة وتحقيق الإنجازات، والمضي قدما نحو الأفضل».