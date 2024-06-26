إنجلترا تتعايش مع الانتقادات رغم التأهل.. وفرنسا ترضى بوصافة مجموعتها

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مدن- حاول مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، الخروج بالإيجابيات من تعادل فريقه السلبي أمام سلوفينيا 0-0 أول من أمس، في ختام المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة أوروبا 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.وتأهلت إنجلترا إلى ثمن النهائي باعتبارها متصدرا للمجموعة الثالثة، لكن الأداء العام لم يرتق إطلاقا لتطلعات الجماهير، التي أبدت تذمرها من مستوى الفريق بعد انتهاء مباراة الثلاثاء.وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "أي تي في": "اعتقد أننا تحسنا كثيرًا مع الكرة. لقد خلقنا بعض الفرص الجيدة وفي الوقت الحالي يعد هذا عملاً شاقًا بالنسبة لنا. نحن لا نحصل على تلك الراحة أمام المرمى. أعتقد أن اللاعبين الذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا. أتفهم ردود الفعل لكن الأجواء صعبة".وأضاف: "لقد حاولنا الفوز بالمباراة من خلال التغييرات التي أجريناها، لقد أشركنا لاعبين مهاجمين في الملعب".وعن تأثير البديل كول بالمر في الدقائق الأخيرة، قال ساوثجيت: "لقد أدى بشكل جيد للغاية. لقد وجد المساحة وصنع الفرص وكنا ندعمه ليسجل في النهاية، إنهم لاعبون شباب ونحن ندفعهم في بيئة صعبة، كان لهم تأثير جيد على الفريق، لقد فعلنا أشياء جيدة بالنسبة لنا مع أنتوني جوردون وكول بالمر وكوبي ماينو، كانت خطوة جيدة حقًا وعلينا البناء على ذلك".وتابع: "الليلة أشركنا مع كونور (جالاجر) الذي يضغط بشكل جيد وقمنا بذلك بشكل أفضل، ثم شعرنا أن سيطرة كوبي ماينو على الكرة ستساعدنا، لا أعتقد أننا سننتقل من حيث كنا إلى الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف".وحول وقوف المنتخب الإنجليزي في الجانب الأسهل من أدوار خروج المغلوب، قال ساوثجيت: "علينا أن نلعب بشكل جيد وأي فريق سنواجهه ستكون مباراة صعبة حقًا أمامه. لا ينبغي أن يغرينا تواجدنا في أي جانب، لقد بدأت أشياء كثيرة في التحسن، واجهنا الكثير من المشاكل قبل البطولة، أعتقد أن الطريقة التي لعب بها الدفاع كانت إيجابية للغاية وكان علينا البناء عليها".وذهب ساوثجيت لتحية الجمهور على المدرجات بعد انتهاء اللقاء أول من أمس، لكن البعض من مشجعي الفريق رموا الأكواب الفارغة تجاهه، في مشهد يعبر عن عدم رضاهم من أداء الفريق في البطولة حتى الآن. وسئل ساوثجيت عن هذا المشهد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، فأجاب وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أتفهم الأمر، لن أتراجع أمام ذلك، الأهم هو بقاء المشجعين مع الفريق".وأردف: "أتفهم الحديث تجاهي وهذا أفضل للفريق بدلا من التعامل مع اللاعبين، لكنه يخلق بيئة غير عادية للعمل فيها. لم أر أي فريق آخر يتأهل ويحصل على نفس الشيء".وأكمل: "أتفهم ذلك، ولن أتجاهله، لكنني فخور جدًا باللاعبين لكيفية عملهم ضمن هذه الأجواء".من جهته، ركز قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، على حقيقة تأهل فريقه إلى ثمن النهائي.وقال كين في تصريحات لشبكة "أي تي في": "كان هذا هو الهدف قبل بداية البطولة.. تصدر المجموعة والتحكم في مصيرنا. أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل بكثير من المباريات الأخرى. لم نتمكن من العثور على هذه النهايات والآن نتطلع إلى المباراة التالية".وأضاف: "لقد صنعنا بعض الفرص وكان هناك بعض الفرص التي كان بإمكاننا التصرف معها بشكل أفضل". وحول تأثير البدلاء، قال كين: "أعتقد أن اللاعبين الذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا حقًا وحافظوا على طاقتهم العالية وهذا ما نحتاج إليه. نحتاج إلى مشاركة الجميع وهذا ما نفعله حتى الآن".وتابع: "هذه المباريات صعبة. لقد كنا هنا من قبل وكنا على الموعد في الماضي عندما وصلنا إلى الأدوار الإقصائية. جميع المباريات في هذه البطولة صعبة. سيكون التحدي صعبًا أمامنا ولدينا القدرة الكافية لمواصلة التقدم".وفي السياق ذاته، اعترف ظهير المنتخب الإنجليزي كيران تريبييه، أن بإمكان فريقه تقديم عروض أفضل من تلك التي قدمها حتى الآن في بطولة أوروبا.وقال تريبييه في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "كان الهدف الرئيسي منذ بداية بطولة أوروبا هو التأهل وقد فعلنا ذلك، لقد تصدرنا المجموعة، لكننا نعلم أن العروض لم تكن موجودة. نحن مجموعة صادقة.. نعلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل، وأنا أعترف بذلك".وعما يجب أن يتحسن في المنتخب الإنجليزي، قال تريبييه: "هناك الكثير، يمكنك أن ترى ما قبل البطولة مقارنة بالآن، يمكننا أن نكون أكثر عدوانية في الضغط وأن نخلق الكثير من الفرص، خاصة عندما ترى الجودة في فريقنا".وأضاف: "كل ما يمكننا فعله الآن هو إعادة تجميع صفوفنا والتركيز على ما يمكننا تحسينه.. نحن سعداء بتأهلنا لكننا نعلم أن الأداء يمكن أن يكون أفضل".في الناحية المقابلة، قال مدرب سلوفينيا ماتياج كيك إن الحظ كان إلى جانب منتخب بلاده وساهم في تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى ثمن نهائي بطولة أوروبا .ولم يخسر رجال كيك حتى الآن في تسع مباريات وتأهلوا إلى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بعد تعادلهم في جميع مبارياتهم في المجموعة الثالثة (مع الدنمارك وصربيا).وقال كيك: "لم أتوقع أن نتأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية. لكننا أظهرنا من خلال أدائنا أننا نستحق أن نكون هنا ونتأهل أمام أحد المرشحين للبطولات".وتعرّضت إنجلترا لصيحات الاستهجان في كولن رغم تصدرها المجموعة بعد أن صنعت القليل من الفرص التي كان أبرزها في الوقت بدل الضائع اثر تسديدة للبديل مهاجم تشلسي كول بالمر تصدى لها حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.وكانت شباك سلوفينيا تلقت هدفاً قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ضد صربيا (1-1)، وكان كيك ممتناً لتجنب المصير نفسه.وقال: "كانت الدقيقة 90 عندما حصل المنتخب الإنجليزي على فرصة كبيرة، لكن يان لم يقم بالكثير من العمل، كانت هذه قبلة القدر وكنا محظوظين. الحظ الذي افتقرنا إليه أمام صربيا كان اليوم معنا".ديشان ليس محبطا من لاعبيهأكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، عقب التعادل أمام بولندا 1-1 أول من أمس، والتأهل لدور الـ16 من المركز الثاني، أنه "ليس محبطا على الإطلاق" من مستوى لاعبيه في المباراة.وقال ديشان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند: "لا، لست محبطا على الإطلاق. كنا نسعى لحصد المركز الأول، ولكننا قمنا بما هو مطلوب منا. بذلنا أقصى ما لدينا حتى النهاية".وأضاف "المنافس يمتلك لاعبين طوال القامة، غالبيتهم أطول من 1.90 سم".وحول سبب الإبقاء على النجم أنتوان جريزمان على مقاعد البدلاء، للمرة الأولى بعد 18 مباراة متتالية كأساسي، أوضح: "لا يوجد أي خلاف مع أنتوان. الأمر فني بحت، ليس أكثر. أمتلك عدد كبير من اللاعبين، وهناك الكثير من الأوراق بين يدي. أريد إشراك الفريق الأكثر خطورة على المنافس. شارك مبابي وباركولا، وديمبيلي، والثلاثي شكل خطورة كبيرة على مرمى بولندا".كما ثمّن ديشان مسألة التأهل لدور الـ16، بغض النظر عما إذا كان في صدارة المجموعة أم لا، وقال في هذا الصدد "هناك حالة من الاتحاد داخل الفريق، والجميع في حالة تركيز. تأهلنا إلى حيث نريد، رغم وجود هامش كبير للتحسن، ورغم وجود مجموعات صعبة جدا، إلا أننا أيضا كنا ضمن مجموعة صعبة للغاية مع النمسا وبولندا، وهولندا".وبعد وداع منتخب بلاده بطولة أوروبا من دور المجموعات، وبدون أي انتصار عقب التعادل مع فرنسا، أكد روبرت ليفاندوفسكي، نجم وقائد منتخب بولندا، أن منتخب إسبانيا، متصدر المجموعة الثانية، "يمتلك فرصة كبيرة للفوز باللقب".وقال ليفاندوفسكي من المنطقة المختلطة عقب اللقاء: "كنا نبحث عن اللعب بطريقة هجومية منذ البداية، والسيطرة على المباراة. ولكننا كنا ندرك أننا نلعب أمام فرنسا، وهو أمر ليس بالهين. كنت أعلم أين أسدد ركلة الجزاء الأولى، ولكن الأمور كانت أكثر صعوبة في المرة الثانية (بعد إعادة الركلة لتحرك مايك ماينان من على الخط). كنت أشعر بتوتر كبير".وأضاف صاحب الـ35 عاما: "ولكننا في النهاية حصدنا نقطة، وفخورون جدا بما قدمناه أمام جماهيرنا. لم استطع المشاركة في المباراة الأولى، والأمر كان صعبا جدا على المستوى الشخصي".واختتم نجم برشلونة الإسباني حديثه، بالثناء على ما يقدمه منتخب إسبانيا في البطولة حتى الآن، مؤكدا أنه يمتلك فرصة كبيرة للفوز بهذه البطولة.وقال في هذا الصدد: "إسبانيا، وفقا لما شاهدته، أحد المنتخبات المرشحة للنهائي. هم يمتلكون قدرات فنية كبيرة، ومستوى عالي للغاية دفاعيا وهجوميا. إسبانيا تمتلك فرصة كبيرة للفوز باليورو، وكذلك ألمانيا".كومان ينتقد لاعبيهانتقد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أداء فريقه خلال الهزيمة المفاجئة 2-3 أول من أمس على يد النمسا.وتصدر منتخب النمسا ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط ليتأهل إلى دور الستة عشر رفقة فرنسا صاحبة المركز الثاني بخمس نقاط، وهولندا التي حلت ثالثة بأربع نقاط.وقال كومان في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن أخطاء فريقه: "يمكنني أن أعدد الأخطاء، بدأنا بشكل سيئ للغاية، لم نهاجم، كنا غاية في السوء، كنا نركض دون أن نفكر".وتابع: "لم نتحكم في المباراة، لاحقا تحسن مستوانا بعض الشيء، لاحت لنا بعض الفرص، لكنهم عاقبونا".وأكد أنه "مسؤول عن هذا الأداء، مازال لدينا فرصة أخرى، لكن ينبغي أن نلعب بشكل أفضل بكثير، هذا الأمر ممكن مع هذا الفريق".في الجهة الأخرى، عاش مارسيل سابيتزر نجم خط وسط منتخب النمسا موسما مفجعا مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد، لكنه تجاوز كل ذلك عبر قيادة بلاده للتأهل إلى دور الستة عشر.ولعب سابيتزر دورا محوريا في الفوز المفاجئ للنمسا، وقال في مؤتمر صحفي بعد تسجيل هدف الفوز لبلاده: "عشت نجاحات وإخفاقات في الأشهر الأخيرة، لذا فإن هذه اللحظة جيدة للغاية، أنا سعيد للغاية اليوم".وأضاف "لكني لن أركز على نفسي، أنا فخور بالفريق، لقد وضعوا كل ثقتهم بي، مما مكنني من اللعب بحرية أكبر، أشعر بالسعادة دائما حينما أتمكن من مساعدتهم من خلال أدائي".وبشأن الهدف الذي سجله قال "لم أشاهد الهدف بعد، لكني أعتقد أنه رائع ومهم للغاية".روح 2014 تلهم ألمانياعندما قرّرت ألمانيا اختيار مقرّها البافاري في بطولة أوروبا التي تستضيفها حتى 14 تموز (يوليو)، كان الهدف أكثر من مجرّد مكان يجتمع فيه المنتخب ويتمرّن على ملاعبه، بل أراد "إيقاظ روح" مونديال 2014 حين توّج على الأراضي البرازيلية بلقبه الرابع والأخير.اتخذت ألمانيا من كامبو باهيا، المنتجع المنعزل الواقع في جزيرة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق العبارة، مقر معسكرها في مونديال البرازيل 2014 الذي تم تصميمه خصيصاً لاستضافة منتخب توج في النهاية باللقب العالمي على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في الأرجنتين 1-0 بعد التمديد.وتعتقد ألمانيا أن هذا المنتجع المعزول لعب دورا رئيسيا في بناء علاقة وطيدة بين اللاعبين شكلت الأسس التي أدت إلى التتويج العالمي في بطولة حققت خلالها ضربة تاريخية بعدما اكتسحت البلد المضيف 7-1 في نصف النهائي.الآن على أرض الوطن ومع استحالة الوصول إلى العزلة التي تؤمنها الأدغال البرازيلية، اختار الاتحاد الألماني لكرة القدم بلدة هيرتسوجيناوراخ المرتبطة بعمق تاريخي مع الرياضة وكرة القدم في ألمانيا.ولعب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب السابق الفائز كلاعب بكأس أوروبا 1996 والذي استقال بعد الخروج المبكر لألمانيا من الدور الأول لمونديال قطر 2022، دوراً رئيسياً في تطوير مقر معسكر الـ"دي مانشافت" الذي يقع في نفس مقر شركة المستلزمات الرياضية الألمانية العملاقة أديداس.وقال بيرهوف إن المقر مصمم "لإيقاظ الروح، التصميم، وإرادة الفوز" تماماً كما فعل كامبو باهيا قبل عقد من الزمن.تركت هيرتسوجيناوراخ، المدينة الخلابة التي تتميز بمنازل القش والساحات الهادئة ويسكنها ما يزيد قليلاً على 20 ألف نسمة، أثراً كبيراً على الرياضة العالمية.أسس الشقيقان أدولف ورودولف شركة "داسلر براذرز شو كومباني" للأحذية العام 1919، لكنهما اختلفا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وقررا الانفصال عن بعضهما.وفي العام 1948، أطلق الأخ الأصغر أدولف، الملقب بـ"آدي"، اسم شركته أديداس بينما أسس رودولف شركة بوما المتخصصة أيضاً بالمستلزمات الرياضية.توفي الأخوان داسلر في السبعينيات من دون دفن الخلاف الذي توسع ليطال البلدة بأكملها.أُطلق على هيرتسوجيناوراخ لقب "بلدة الأعناق المنحنية"، حيث يُعرف عن السكان أنهم ينظرون إلى أحذية الغرباء لمعرفة العلامة التجارية التي يرتدونها قبل إلقاء التحية عليهم.وبعدما كانت خارج دائرة المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب، فازت ألمانيا بنهائي كأس العالم 1954 على المجر 3-2 على أرض رطبة، وذلك بفضل أحذية أديداس القابلة للتعديل.مباشرة خارج مقر أديداس، تم إحياء ذكرى "آدي" بتمثال برونزي له وهو يصلِح أحذية كرة القدم.ظلت علاقة أديداس مع المنتخب الألماني ثابتة حتى هذا العام، عندما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه وقع صفقة مع الشركة الأميركية المنافسة "نايكي" التي سترعى "دي مانشافت" اعتباراً من 2027.أثار هذا القرار بالتخلي عن الشريك التاريخي لصالح نايكي سخطاً في البلاد، حتى أن وزير الاقتصاد الألماني استنكر الافتقار إلى "الوطنية".وردّ الوزير ونائب المستشار روبرت هابيك، قائلاً "لا أستطيع أن أتخيل القميص الألماني بدون الخطوط الثلاثة" لعلامة أديداس.وأضاف "أديداس والأسود والأحمر والأصفر، ألوان العلم الألماني، كانت دائماً لا يمكن فصلها بالنسبة لي، باعتبارها جزءاً من الهوية الألمانية".وتابع منتقدا هذه الخطوة "كنت سأقدر المزيد من الوطنية".وأعرب وزير الصحة الاشتراكي الديمقراطي كارل لاوترباخ عن خيبة أمله، وقال عبر حسابه على موقع "اكس" إن اختيار شركة أميركية لتجهيز "دي مانشافت" هو "خطأ"، معرباً عن أسفه لأن "التجارة تدمر جزءا من الوطن والتقاليد".ورداً على قرار اتحاد اللعبة، ارتأت أديداس أن تظهر له ما سيفتقده بخسارة هذه الشراكة.وقال مديرها التنفيذي بيورن غولدن الذي خطفت أديداس خدماته من بوما العام 2023، بعد الإعلان إنه "بغض النظر عما يحدث في العام 2027، فنحن ندعم الفريق 100 بالمائة. نحن مشجعون وأنتم عائلتنا".وبعدما أثار الاستغراب في بداية الأمر، نفد القميص الجديد باللونين الوردي والبنفسجي من المتاجر في أنحاء البلاد وأصبح الآن رسمياً القميص الأكثر مبيعاً على الإطلاق بين القمصان المخصصة للعب خارج الديار.وعلى الرغم من الانفصال بين الطرفين، قامت أديداس بتحديث مرافق التدريب ومقر إقامة المنتخب الذي يشمل مكتباً للمدربين، غرف اجتماعات، غرفة طعام، مرافق لتمارين اللياقة البدنية وإعادة تأهيل اللاعبين، إضافة لمنطقة مشتركة يوجد فيها ألعاب فيديو.وتحت حراسة مشددة وسط الأشجار العالية لحجب الرؤية عن عدسات الكاميرات والطائرات المسيرة، يعيش اللاعبون في أكواخ مكونة من ثلاث أو أربع غرف نوم تحيط بحوض سباحة.وكشف مدافع بايرن ميونيخ يوزوا كيميش أن مقر الإقامة مقسم "حسب المراكز"، مضيفاً "أنا في الوحدة مع الأظهرة الآخرين".حقق الفريق أقصى استفادة من وقته في المعسكر بحسب مقاطع الفيديو التي تظهر اللاعبين وهم يستمتعون بألعاب الفيديو ويشاهدون مباريات المنتخبات الأخرى ويجيبون على أسئلة حول زملائهم في الفريق.وقال الحارس المخضرم مانويل نوير، الوحيد الباقي من المنتخب الفائز بمونديال 2014 بجانب توني كروس وتوماس مولر، إن الفريق "سعيد بالعودة إلى أديداس مرة أخرى (في إشارة إلى المقر)"، مضيفاً "اللاعبون الذين مكثوا هنا لفترة أطول يعرفون المكان جيداً ويشعرون إلى حد كبير كأنهم في بيتهم". -(وكالات)