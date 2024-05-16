إنجلترا تستعين بـ"الذكاء الاصطناعي"

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لندن – يحاول المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، استغلال قوة التكنولوجيا الجديدة في تحليل البيانات، بينما يحضر تشكيلته لخوض بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، والتي تبدأ في ألمانيا خلال الشهر المقبل.وسيكون فريق المدرب ساوثغيت، من بين المرشحين لنيل اللقب، إذ يسعى إلى تجاوز ما حدث في بطولة "يورو 2020"، عندما خسر النهائي أمام إيطاليا.وأبرم الاتحاد الإنجليزي شراكة مع غوغل كلاود للمساعدة في منح ساوثغيت معلومات عن تشكيلته، مع سعيه إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططه. وللحرص على ألا يفقد فرصة اكتشاف لاعبين أمثال هاري كين، فيل فودن، وجود بلينغهام في المستقبل، فإن الاتحاد الإنجليزي للعبة يعمل مع "غوغل كلاود" على تطوير مشروع اكتشاف المواهب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.ويمثل نظام ملف تعريف اللاعبين، أداة قوية تحت تصرف ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، ويواصل السفر في أنحاء البلاد لمشاهدة اللاعبين عن كثب.وقال ساوثغيت: "نستخدم التكنولوجيا والبيانات أكثر عند اختيار اللاعبين، وتساعدنا في اتخاذ قراراتنا. من الواضح أننا نشاهد كل لاعب في كل مباراة يخوضها مع ناديه، ثم نحصل على البيانات حول ذلك الأداء والذي يساعدنا على تقييم هؤلاء اللاعبين ضد منافسين معينين، وما الاتجاهات التي قد يأخذها فريقنا".وأشار ساوثغيث إلى أن تحليل البيانات ساعده في التعرف على جوانب يمكن تطويرها في الفريق، لافتا: "ربما لن نسجل الكثير من الأهداف من ضربات ثابتة مثلما كان يفترض، نحن نتساءل في الواقع لماذا هذا؟، ونراجع المباريات بشكل منفرد، لكن إذا جمعت بيانات أكثر من 10 أو 15 مباراة، فإنك تبدأ في رؤية نمط، هل لعبت الضربة الثابتة بصورة صحيحة؟ هل كانت تحركات اللاعبين صحيحة؟ هل كان تسديد الكرة بالرأس صحيحا؟".ورغم عدم وجود بديل للمدرب الجيد، يقول ساوثغيت: "إن التكنولوجيا واستخدام البيانات يساعد على منح الأفضلية للفرق"، حيث عاد ساوثغيت للقول: "لا أفكر بالضرورة بشأن، هل أنت مهتم باستخدام البيانات أو لا؟ لأننا في الماضي كان لدينا ورقة وقلم ونكتب مثل تلك الأشياء". وأضاف، "لم يكن ذلك فعالا من حيث الوقت". الآن لدينا أشخاص يعملون في هذه التفاصيل. وفرق الدعم للمدربين أكبر، لأن الجميع يبحث عن الوصول إلى أقصى المستويات ممكنة".ومن جانبه، قال رئيس تطوير الأداء بالاتحاد الإنجليزي مارك غارفيس: "إن النقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي في كرة القدم يمكن أن يثير بعض التحيز، مؤكدا: "ينظر إليك الناس على أنك من أوائل من تبنوا التكنولوجيا أو ممن يعارضونها، أنت إما منفتح أو رجل كهف. وفي الواقع كلاهما مخطئ، الأمر يتعلق بالنظر إلى الأشياء بتوازن. وتقييم المتاح، ولكن التأكد من أنه يرتبط بشكل مثالي بالمشكلة، بدلا من القيام بذلك لأنه مثير ومبتكر".وما يزال مشروع اكتشاف المواهب التابع للاتحاد الإنجليزي في بداياته، مستخدما تقنية "فيرتيكس للذكاء الاصطناعي" للبحث في آلاف التقارير الكشفية القديمة عن اللاعبين على جميع المستويات. ولكن غارفيس يقول: "إن هذا يمكن أن يضمن بقاء إنجلترا فيصدارة اللعبة". -(وكالات)