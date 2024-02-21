إنزاجي يتحسر على ضياع الفرص.. وسيميوني يتفاءل بمباراة الإياب

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مدن- اعترف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، بأنه يشعر بالندم لأن فريقه فاز بهدف فقط على أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وأهدر إنتر العديد من الفرص عبر مهاجميه لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وماركو أرناوتوفيتش، قبل أن يحرز الأخير هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة.وقال إنزاجي خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن راضون، لعبنا ضد فريق فني وبدني قوي لم يجعل الأمر سهلا على الإطلاق علينا".وأضاف "نعلم أن هذا هو الذهاب فقط، وستكون المباراة الثانية صعبة، وبالتأكيد هناك ندم على النتيجة بالنظر إلى كل ما صنعناه، كنا نستحق نتيجة أكبر، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نستمر".وتابع: "قلت بالأمس في مؤتمر الصحفي إن أرناوتوفيتش وسانشيز يؤديان بشكل جيد جدا في التدريبات وعند استدعائهما، سعيد لأن ماركو سجل الهدف حيث استحق التسجيل مبكرا، ثم جاء سانشيز بالروح المناسبة".وعن حالة تورام الذي استبدل للإصابة، قال إنزاجي: "شعر تورام بألم في العضلات أثناء الركض السريع مع لاوتارو، ثم شعر بالألم مجددا وسيخضع لفحوصات ونأمل ألا نفقده لفترة طويلة".وأكمل المدرب "لقد واجهنا منافسا جيدا، لكن إنتر لعب بشكل جيد جدا، دعونا لا ننسى أنه عندما يمتلك أتلتيكو الكرة يكون من الصعب إبعادها عنهم، ربما قمنا بعدد قليل جدا من التمريرات الخاطئة بالشوط الأول، لكن أتلتيكو كان محصنا بخطين (الدفاع والوسط)".واستطرد: "لقد قمنا بتحريك الكرة بشكل أفضل بعد الاستراحة وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر من 1-0، لقد ضحى لاعبو الوسط بأنفسهم وعملنا كفريق واحد. أعلم أن سومير لم يقم بأي تصديات فعلية، لكن كانت هناك بعض المواقف مثل تسديدة صامويل لينو ورأسية موراتا، حيث كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل".من جهته، اعترف أرناوتوفيتش، بأنه كان في حالة ذهول بعد الفرص المهدرة من جانبه والدعم الذي تلقاه من زملائه والجماهير.وسجل أرناوتوفيتش الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 79، بعدما أضاع فرصتين مؤكدتين أمام المرمى.وقال أرناوتوفيتش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالتأكيد إنه أحد أهم الأهداف في مسيرتي، لم يكن هذا الوقت سهلا بالنسبة لي بعد الإصابة، لقد استغرقت بعض الوقت للعودة، وفي الأسابيع الأخيرة سنحت لي الكثير من الفرص التي لم أسجلها، وإحراز الأهداف هو ما أنا هنا من أجله".وتابع المهاجم: "عندما أتيحت لي هاتين الفرصتين ولم أسجل، كان يجب أن أحرز الأهداف بعدها، المشجعون واللاعبون أظهروا دعمهم لي، لقد كانت هذه لحظة مذهلة بالنسبة لي، لقد أعطتني الطاقة التي كنت أحتاجها لتسجيل الهدف".وعما إذا كان إنتر سيندم على الفرص المهدرة، رد ماركو: "لا، لقد فزنا بالمباراة، ونحن نعلم أنه عندما نذهب لمدريد تكون النتيجة 0-0 وسنبدأ من جديد، سيكون الأمر صعبا لكننا سنذهب لهناك ونلعب من أجل الفوز".أما لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان، فأبدى أسفه بعد إهدار فرصة هدف مؤكد خلال اللقاء، وقال: "كانت مباراة مهمة لنا، كنا بحاجة للحصول على نتيجة إيجابية، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن من المهم أن تكون لنا الأفضلية".وعن فرصته المهدرة أشار: "أردت تسديد الكرة من أول مرة، لكن الكرة كانت بطيئة وأمام قدمي اليسرى، حاولت السيطرة عليها، لقد كانت فرصة كبيرة وأشعر بالأسف لإهدارها، يمكنني تقديم أداء أفضل عندما لا أسجل".وعما قاله لزميله أرناوتوفيتش مسجل هدف اللقاء بعد الفرص المهدرة، أوضح لاوتارو: "ماركو لاعب صاحب خبرة كبيرة ويتمتع بمسيرة رائعة، أنا القائد وطمأنته، أنا أيضا مررت بلحظات كهذه، أعلم أن الأمر ليس سهلا، لكن كل عمله الشاق في التدريب أتى بثماره".وزاد: "أحاول التكيف مع شريكي في الهجوم، تغير العديد من زملائي على مر السنين في إنتر، لكنني أحاول التعلم منهم والانسجام معهم".في الجهة المقابلة، رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد "تحميل الهزيمة" التي تعرض لها فريقه على يد إنتر ميلان "للاعب أو موقف معين"، كاشفا عن شعوره بـ"التفاؤل" حيال التأهل لأن أتلتيكو ما يزال لديه "خيار القدرة على المنافسة" داخل ملعبه في مباراة الإياب.وقال سيميوني: "أنا متفائل، بعيدا عن الهزيمة ما يزال لدينا خيار القدرة على المنافسة. نعرف ما نحن مقبلون عليه، وكيف يلعبون وننتظر الآن عندما يحين الوقت أن نقدم أفضل ما لدينا ونستطيع المنافسة".وقال المدرب الأرجنتيني إن فريقه يحتاج لـ"أهداف" في المباراة الثانية بملعب متروبوليتانو، كي يعوض خسارته 1-0 في لقاء الذهاب بهدف جاء من خطأ في وسط الملعب.وشدد: "لن نلقي باللائمة على لاعب أو موقف بعينه"، موضحا أن تغيير خوسيه ماريا خيمينيز "حدث لأنه شعر بآلام في الساق"، وماريو هرموسو لأنه "لديه بطاقة صفراء وكان يواجه خطر الطرد".وتابع "تحدث الأخطاء دائما في كرة القدم. وبالتأكيد تأتي الأهداف من خطأ ما في أي ناحية. أعرف أننا منحناهم في الشوط الأول فرصة لاستغلال أشياء لكنهم لم يفعلوا، لأنه كان بوسعنا تقديم مستوى أفضل في الدفاع كي نتلافى خسارة غير ضرورية".وتم استبدال أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 77، بسبب "التواء في كاحله الأيمن"، وفقا لما ذكره سيميوني، الذي يأمل ألا يكون الأمر مقلقا، بل مجرد "التواء".وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "سيشرح الأطباء حالة خيمينيز بشكل أفضل، كالعادة. لقد التوى كاحل أنتوان ونأمل أن يكون مجرد التواء في الكاحل".من جهته، أكد صامويل لينو جناح أتلتيكو مدريد، أن هدف المنافس كان بسبب "خطأ"، وأن الفريق الإسباني عليه أن "ينسى" الأمر من أجل التركيز على مبارياته المقبلة.وقال اللاعب في تصريحات لـ"موفيتسار" عقب الخسارة: "هذه أفضل بطولة في العالم.. إنه خطأ. هذا ما يحدث في كرة القدم. لقد حدث وعلينا أن ننسى ذلك. ننسى الأخطاء الفردية لأن ذلك هو ما تسبب في فرص إنتر".إلى ذلك، أشار السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، إلى أن "هناك تفاصيل صغيرة في كرة القدم هي ما تحسم المباريات"، وذلك في إشارة للخطأ الذي تسبب في الهدف الذي استقبلته شباكه. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 بعد خطأ مشترك بين الموزمبيقي رينيلدو ماندافا والأرجنتيني رودريجو دي باول، لتذهب الكرة إلى الأرجنتيني مارتينيز المنفرد بأوبلاك ليسدد الكرة في جسد الحارس، ثم ترتد أمام النمساوي أرناوتوفيتش الذي سدد مباشرة في الشباك.وقال أوبلاك في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "هناك تفاصيل هي ما تحسم المباريات. هذا ما حدث اليوم. الهدف جاء من خطأ من جانبنا. هذا أمر طبيعي في كرة القدم. علينا الآن أن نتحلى بالهدوء، وتقديم أفضل أداء ممكن على ملعبنا للتأهل (لربع النهائي)".وأضاف: "قدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الأول. بينما كان لإنتر فرصتان أو 3 في الشوط الثاني. في مباريات بهذا الحجم، يجب أن تظهر بصورة متكاملة لأن أي خطأ سيعاقبك. يجب أن نتحلى بالقوة، لأن أمامنا أولا مباريات في الليجا، وفي كأس الملك، ثم يأتي الدور على مباراة الإياب على ملعبنا في (سيفيتاس ميتروبوليتانو)". -(وكالات)