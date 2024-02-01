إيران راضية عن التزام اللاعبين.. وقمة نارية بين كوريا الجنوبية وأستراليا

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الدوحة - أشاد أمير قالينوي مدرب منتخب إيران بالتزام اللاعبين وتركيزهم عقب الفوز على سورية بفارق ركلات الترجيح 5-3، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.وتقدم المنتخب الإيراني عبر هدف مهدي طارمي في الدقيقة 34 عبر ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب سورية التعادل في الشوط الثاني عن طريق عمر خريبين (64 من ضربة جزاء).وفي ركلات الترجيح سجل منتخب إيران خمس ركلات بنجاح، في حين أحرز المنتخب السوري ثلاثة أهداف من أربع ركلات.وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم طارمي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.ويلتقي منتخب إيران في الدور ربع النهائي يوم غد، مع منتخب اليابان الذي تغلب على البحرين 3-1 أول من أمس أيضا.وقال قالينوي بعد انتهاء اللقاء: "نحن بكل تأكيد سعداء لأننا تمكنا من حسم التأهل للدور ربع النهائي من هذه البطولة، خصوصا بعد هذه المباراة الصعبة أمام المنتخب السوري الذي أظهر روحا قتالية عالية خلال اللقاء".وأضاف: "أعتقد أننا كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف في هذا اللقاء، خصوصا بعد أن سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة على مدار شوطي المباراة، لكن غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى حال دون تحقيقنا ذلك".وتابع: "أشكر اللاعبين على مردودهم المميز في هذا اللقاء خصوصا بعد تعرضنا لحالة طرد وخلال الشوطين الإضافيين، حيث بقي اللاعبون ملتزمون بأدوارهم على أكمل وجه تحديداً من الناحية الدفاعية، وهو ما ساعدنا في الحافظ على شباكنا، كما أشكرهم على ثقتهم الكبيرة وتركيزهم الكبير خلال ركلات الترجيح".وأكمل: "تنتظرنا الآن مواجهة صعبة في الدور المقبل أمام المنتخب الياباني، لذلك علينا مراجعة أنفسنا ومحاولة معالجة الأخطاء وأن نكون أكثر تركيزاً أمام المرمى واستغلال كل الفرص التي تتاح لنا خاصة أننا سنواجه خصماً قوياً للغاية في المباراة المقبلة".أما هيكتور كوبر مدرب منتخب سورية، فصرح: "بشكل عام أنا راض عن أداء اللاعبين وتضحيتهم الكبيرة خلال المباراة أمام إيران، ولكنني غير سعيد بالنتيجة، فقد كنت أتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز والعبور للدور التالي".وواصل: "لم نتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني، خصوصا خلال الشوطين الإضافيين لأنه أغلق مناطقه الدفاعية بشكل مُحكم مما صعب علينا المهمة في عملية صنع الفرص والوصول إلى المرمى".وزاد: "في الحقيقة أنا فخور بما قدمه المنتخب السوري أمام منتخب إيران الصلب والقوي والذي يعتبر من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية. نحن في طور بناء منتخب للمستقبل، اللاعبون قدموا كل شيء ولا أطلب منهم أكثر من ذلك، وفي نهاية المطاف خرجنا من هذه البطولة بفارق ركلات الترجيح".وختم: "رسالتي إلى الجماهير السورية التي أشكرها على دعمها الكبير للاعبين، أن عليكم البقاء خلف منتخب بلادكم، خصوصا أن هناك لاعبين مميزين وهم قادرون على تحقيق نتائج مميزة في المستقبل".إلى ذلك، تشهد منافسات الدور ربع النهائي مساء اليوم، مواجهة نارية بين كوريا الجنوبية وأستراليا على ستاد الجنوب.وتخطت كوريا الجنوبية مع نجم توتنهام الإنجليزي سون هيون-مين عقبة كبيرة في ثمن النهائي بفوزها الدراماتيكي على السعودية بركلات الترجيح بعد ان أدركت التعادل 1-1 في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، في مباراة لم تقدم فيها الشيء الكثير باستثناء ربع الساعة الأخير بعد انهيار قوى لاعبي المنتخب السعودي.وحتى الآن، لم تقدم كوريا الجنوبية عروضا جيدة في البطولة بدليل اقتناصها تعادلا صعبا من المنتخب الوطني 2-2 أيضا في دور المجموعات في الرمق الأخير، كما سقطت في فخ التعادل مع ماليزيا الضعيفة 3-3.كما أن الفريق يعاني من الناحية الدفاعية حيث دخل مرماه 7 أهداف في 4 مباريات.وتطرق مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورجن كلينسمان، إلى خوض فريقه مباراته في ربع النهائي بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة السعودية وخوض الوقت الإضافي في حين، تخطت أستراليا منافستها أندونيسيا برباعية نظيفة قبل ذلك بـ48 ساعة.وعلق كلينسمان على هذا الأمر بقوله: "هذا هو سبب رغبتنا في تصدر المجموعة. هكذا هو الجدول وعلينا أن نتعايش مع هذا الأمر. أعتقد أن هذا الفوز سيعطي دفعا معنويا هائلا. لدي مجموعة تريد أن تبذل قصارى جهدها من أجل البلاد".وأضاف: "بطولة صعبة للغاية وأنا أتعلم الكثير منها على الصعيد الشخصي. أؤمن بلاعبي فريقي، نملك فريقا قويا وسنحاول الذهاب حتى النهاية. مر وقت طويل لم يحرز فيه المنتخب الكوري اللقب القاري".بدورها، قدمت أستراليا عروضا عادية خلال البطولة لكنها أظهرت صلابة دفاعية، حيث دخل مرماها هدفا وحيدا في 4 مباريات.ولا تملك أستراليا نجوما في صفوفها وتعول على مهارات مارتن بويل الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن، وعلى مدافع ليستر سيتي هاري سوتار الذي يتمتع ببنية جسدية هائلة (1.98 م).على صعيد متصل، حظيت كأس آسيا 2023، بتغطية تلفزيونية شاملة خلال مباريات دور المجموعات، مع قيام ما يقارب 60 شريكاً إعلامياً بنقل مباريات البطولة وأكثر من 120 قناة تلفزيونية بتوفير تغطية على امتداد أرجاء العالم، لأهم بطولات قارة آسيا التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وطنيا.ونجحت هذه النسخة بالفعل لغاية الآن في تأكيد موقعها كأكثر نسخ كأس آسيا انتشارا، مع عرض مبارياتها في أكثر من 160 دولة وإقليما، كما شهدت النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا عرض مباريات دور المجموعات للمرة الأولى في أسواق خارج قارة آسيا، ومن ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.وارتفع عدد المشاهدين في الأسواق التي يمكن قياس عدد المشاهدين داخلها، مع ارتفاع المجموع التراكمي لتصنيفات المشاهدة التلفزيونية بنسبة 14 % مقارنة بدور المجموعات في النسخة الماضية العام 2019، وساهم في ذلك عرض المباريات على قنوات مفتوحة في العديد من الدول المشاركة.وكانت فيتنام واحدة من أفضل الأسواق أداء، مع تسجيل أكثر من 200 مليون مشاهدة خلال عرض مباريات دور المجموعات عبر قنوات VTV5 وقنوات محلية أخرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 84 % مقارنة بأرقم الحضور التلفزيوني خلال دور المجموعات من نسخة العام 2019.في المقابل ساهمت التغطية المكثفة لقنوات tvN المختلفة في كوريا الجنوبية، بتحقيق زيادة 51 % مقارنة بدور المجموعات في النسخة الماضية العام 2019، مع تسجيل 65 مليون مشاهدة تلفزيونية لمتابعة مباريات منتخب كوريا الجنوبية.مع عودة إندونيسيا إلى منافسات كأس آسيا للمرة الأولى منذ العام 2007، ونجاح فريقها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، فقد تم استقطاب أكثر من 154 مليون مشاهدة عبر قنوات RCTI والعديد من القنوات المحلية.مع تواصل تجميع المعلومات الخاصة بالمتابعة التلفزيونية لمباريات دور المجموعات في الأسواق الرئيسية، فإن هذه البيانات تؤكد القيمة الكبيرة التي تسجلها البطولة والأثر الواضح الذي تحقق على صعيد الانتشار العالمي. وقد سجل نموا هائلا في متابعة القنوات الرقمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سجل الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر "اليوتيوب" ارتفاع أرقام مشاهدة ملخصات المباريات في دور المجموعات، بنسبة 120 % مقارنة بكامل مباريات نسخة العام 2019.وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "الأرقام الأولية المميزة لمعدلات المشاهدة التلفزيونية تؤكد الطلب المتزايد على كرة القدم الآسيوية، وهو يعكس القيمة ذات المستوى العالمي للمنصة التي تقدمها كأس آسيا 2023، أمام اللاعبين والفرق والجماهير المتحمسة".وأضاف: "إضافة إلى الوصول العالمي للمشاهدين الذي تحقق لغاية الآن، فإننا نتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا الإعلاميين وشركاء البث التلفزيوني، حيث نسعى إلى الارتقاء بمستوى التغطية التلفزيونية، والتفاعل مع مئات الملايين من جماهير كرة القدم الآسيوية بشكل غير مسبوق". -(وكالات)