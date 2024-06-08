إيطاليا توضح حالة باريلا.. وكروس يرفع راية التحدي

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مدن - أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس، بيانا رسميا حول إصابة نيكولو باريلا نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، قبل أيام من انطلاق بطولة أوروبا "يورو 2024".وأثار باريلا حالة من القلق لمشجعي الأزوري، بسبب إصابة عضلية يعاني منها منذ أيام، غاب على إثرها عن لقاء تركيا الودي.وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي له: "أجرى باريلا اختبارات وفحوصات تشخيصية هذا الصباح، أظهرت تقدما في التعافي من الإرهاق العضلي الذي عانى منه في الأيام الأخيرة".وأضاف البيان: "لذلك سيواصل اللاعب برنامج العمل المحدد، على أمل إعادة دمجه في المجموعة خلال الأيام المقبلة".يشار إلى أن "الأزوري" يقع في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وألبانيا وكرواتيا، فيما سيبدأ منتخب إيطاليا منافساته بمواجهة ألبانيا يوم 15 حزيران (يونيو) الحالي.كروس: ألمانيا لا تخشى المنافسينأكد لاعب الوسط المخضرم لمنتخب ألمانيا، توني كروس، أن فريق بلاده قادر على مواجهة أي منافس في بطولة أوروبا التي ستنطلق الجمعة في ألمانيا، مشيرا إلى أنه بعد اعتزاله اللعبة عقب البطولة القارية سيكرس نفسه لأكاديمية تأهيل لاعبي كرة القدم في مدريد.وفي مقابلة مع صحيفة "كيكر"، قال كروس إنه يشعر بأنه "بحال جيد للغاية" بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد في آخر مواسمه معه، رغم أنه أبدى شعوره بالأسف لأنه لم يتمكن من الاستمتاع بهذه الإنجازات سوى ليومين فقط، قبل الانضمام لمعسكر "المانشافت".وشدد لاعب الوسط المخضرم أن لديه "مشاعر جيدة للغاية" قبل بطولة أوروبا، وأضاف: "إذا فزنا بالمباراة الأولى، فسنمتلك نشوة قد تأخدنا بعيدا للغاية. أما لو سارت على نحو خاطئ فلن نخسر شيئا".وأوضح: "نريد بلا شك أن نبدأ بطريقة إيجابية. آخر مرة حققنا فيها ذلك كانت في العام 2016. وكانت كأس أوروبا في فرنسا آنذاك آخر بطولة قدمنا فيها أداء جيدا".وعندما سئل عن إمكانيات المنتخب الألماني، أكد كروس أنه لا مجال للشك: "يمكننا مواجهة أي منافس".وآقر كروس بأن "العد التنازلي قد بدأ" للنهاية المعلنة لمسيرته الدولية بعد كأس أوروبا.ميليك يغيبسيغيب المهاجم البولندي أركاديوش ميليك عن صفوف منتخب بلاده المشارك في بطولة أوروبا، لاصابته بركبته، بحسب ما أعلن اتحاده المحلي أمس.واصيب لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ 30 عاماً وصاحب 17 هدفاً في 72 مباراة دولية، خلال فوز بلاده في مباراة ودية على أوكرانيا 3-1 مساء الجمعة في وارسو.قال الاتحاد البولندي في بيان "أصيب عدّة لاعبين من المنتخب، وتبيّن أن اصابة أركاديوش ميليك بالغة لدرجة انه لن يكون بمقدوره المشاركة في كأس أوروبا". وهذه المرة الثانية تواليا يغيب ميليك عن البطولة القارية بسبب الإصابة.تابع "سيعود اللاعب إلى ناديه للخضوع لعملية تنظير في مفصل الركبة".وخلال المباراة ضد أوكرانيا، أصيب أيضاً نيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي)، ميخال سكوراش (بياليستوك)، ياكوب كيفيور (أرسنال الإنجليزي)، بارتوش سالامون (ليخ بوزنان) وكاتسبر أوربانسكي (بولونيا الإيطالي) لكن دون خطورة.وتلعب بولندا بقيادة نجمها الهداف روبرت ليفاندوفسكي في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا، هولندا والنمسا. تخوض مباراة إعدادية أخيرة للنهائيات أمام تركيا يوم غد الإثنين.ساوثجيت هادئبقي مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت هادئاً رغم "خيبة" الخسارة الودية أمام إيسلندا 0-1.وقال ساوثجيت الذي يُعد فريقه من أبرز المرشحين لحصد اللقب القاري في ألمانيا بدءاً من 14 حزيران (يونيو) الحالي: "طبعاً ما حصل اليوم خيبة، أتفهم رد فعل الناس. لكن علي أن أبقى هادئاً، لأني أعرف الأسباب (الخسارة). أعرف ماذا يجب أن نقوم به الأسبوع المقبل".وقدّم وصيف النسخة الأخيرة صيف 2021 أداء متواضعا في ملعب ويمبلي وحصد صافرات الاستهجان من جماهيره، بعد المباراة الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل انطلاق النهائيات القارية.وأضاف ساوثجيت في مؤتمر صحفي "على خطوطنا أن تكون متقاربة أكثر، نضغط، نترجم الفرص"، مبدياً انزعاجه من تصرفات لاعبيه عندما تكون الكرة في حوزة الخصم.وأضاف المدرب الذي لم يجدّد عقده بعد منتخب إنجلترا: "قد يخيم الارتباك أحياناً على المباريات قبل النهائيات لان اللاعبين يخشون الإصابات".وأوقعت القرعة منتخب انجلترا في النهائيات في مجموعة ثالثة تضم منتخبات الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.وكان ساوثجيت راضيا لمنح بعض اللعبين وقت المشاركة ومراقبة الشبان الأقل خوضا للمباريات الدولية.في المقابل، عبّر عن خشيته من لياقة البعض "الجانب الجسدي مقلق".ويُعتبر المنتخب الإنجليزي من المرشحين لإحراز اللقب بوجود لاعبين أمثال هاري كاين وجود بلينيجهام وفيل فودن.بدوره، قال لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس "أن تخسر على أرضك 0-1 قبل كأس أوروبا، ليس أمرا مثاليا. لكن هناك الكثير من الدروس الجماعية التي يمكن تعلمها".أما أنتوني جوردون الذي لعب على الرواق الأيسر، فأقر بانخفاض جودة فريقه في الجمل الهجومية، وأضاف لاعب نيوكاسل: "في كأس أوروبا ستواجهنا الفرق بهذه الطريقة، لذا يتعيّن، علينا التعلّم كيف نخترق (الدفاع)".وجاءت خسارة إنجلترا أمام منتخب يحتل المركز 73 في التصنيف العالمي ولم يفلح في التأهل الى البطولة القارية.ولم يسبق لإنجلترا أن فازت بكأس أوروبا، وهي ما تزال تلهث خلف لقبها الكبير منذ الفوز بمونديال 1966 على أرضها، وتأمل في أن يقودها ساوثجيت المستمر في منصبه منذ ثماني سنوات إلى التتويج المنتظر.بيبي سيستمع إلى جيده في النهائياتكشف مدرب بورتو الجديد، فيتور برونو، أن المدافع المخضرم بيبي "سيستمع إلى جسده" خلال بطولة أوروبا 2024، وبعدها سيتخذ قراره بشأن مسيرته.وقال برونو خلال تقديمه كمدرب جديد لـ"التنانين"، إن بيبي "رمز للنادي، لكن تجديد عقده يعد مسألة "معقدة"، وأوضح "يتطلب الأمر قدرة معينة على إدراك إلى أي مدى يجب علينا أو لا ينبغي أن نتصرف، دون إيذاء أو إغضاب بيبي".وأضاف: "علينا أن ندرك ما هي أفضل طريقة للتصرف. علينا أيضا أن نتحدث مع بيبي ونتخذ القرار الأفضل".ويعد مستقبل بيبي من الأمور العالقة بالنسبة للمدير الرياضي الجديد للفريق، الإسباني أندوني زوبيزاريتا.ولعب بيبي لصفوف بورتو بين العامين 2004 و2007، قبل أن ينتقل لريال مدريد ثم يعود للفريق البرتغالي في 2019.ورغم أن عمره يبلغ 41 عاما، إلا أن قلب الدفاع المخضرم كان لاعبا أساسيا بلا منازع مع بورتو، ويستعد حاليا مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، الخامسة في مسيرته.تاديتش ومتروفيتش يقودان صربياسيشارك منتخب صربيا الأول في بطولة أوروبا رفقة القائد وصاحب الخبرات، دوشان تاديتش، والهداف الشهير ألكسندر ميتروفيتش.ويضع الجمهور الصربي، الذي سيشاهد منتخب بلاده في أمم أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 24 عاما، آمالا عريضة على المهاجم الآخر دوشان فلاهوفيتش، الذي أنهى الموسم بشكل رائع مع يوفنتوس الإيطالي.وستلعب صربيا بقيادة المدرب دراجان ستويكوفيتش في المجموعة الثالثة بأمم أوروبا رفقة الدنمارك وسلوفينيا وإنجلترا، وفيما يلي قائمة الـ26 لاعبا المستدعين للبطولة:.حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي).الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوروش سباييتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – نيمانيا ستوييتش (باتشكا توبولا الصربي).الوسط: ساسا لوكيتش (فولهام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) –– سردان ميايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – لازار ساماردزيتش (أودينيزي الإيطالي) – فيليكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (باناثيناكوس اليوناني)– أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني).الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي).مارتينيز: رونالدو لا يعوضأكد مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أنه "لا يوجد لاعب آخر يمكنه أن يقدم لأي فريق ما يقدمه كريستيانو (رونالدو)"، مشيرا إلى أنه يثق في المهاجم للمشاركة في بطولة أوروبا.وأبرز المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، أن مهاجم النصر السعودي "هداف مدهش، إنها كأس أوروبا السادسة له كما أنه اللاعب الوحيد الذي خاض خمس نسخ من هذه البطولة".وبعد أسبوع من الراحة عقب انتهاء الموسم مع ناديهما في السعودية، انضم كريستيانو رونالدو وزميله روبن نيفيز إلى معسكر البرتغال أول من أمس.وستنافس البرتغال في كأس اليورو ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.كاستيلس حارس بليجكا الأساسيأعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن كوين كاستيلس حارس مرمى فولفسبورج، سيكون أساسيا مع "الشياطين الحمر" في بطول أوروبا، في ظل غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الذي تجمعه خلافات بالمدرب.وقال المدرب في مؤتمر صحفي أول من أمس إن "ماتز سيلز وتوماس كامينسكي هما أيضا حارسان من طراز رفيع، لكن هناك تفاصيل تجعل كاستيلس رقم واحد".ولم يلعب كاستيلس، البالغ من العمر 31 عاما، سوى 12 مباراة دولية بالكاد منذ أول ظهور له مع منتخب بلجيكا الأول في العام 2013، حيث كان كورتوا هو الحارس التاريخي لفريق "الشياطين الحمر" في العقد الماضي.كما أكد تيديسكو أنه سيحتفظ بقائمة الـ25 لاعبا الذين استدعاهم للمعسكر الإعدادي لبطولة "يورو 2024"، وقال المدرب في هذا الصدد: "لدينا مشاعر طيبة مع هذه المجموعة، من حيث الكفاءة والعدد".وفازت بلجيكا 2-0 على الجبل الأسود يوم الأربعاء الماضي في مباراة استعدادية، وستلعب في النهائيات ضمن مجموعة سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.استبعاد مؤثر لجوردوناعترف ستيف كلارك، مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم، بأنه اضطر لإجراء محادثات مؤثرة ، حينما قرر استبعاد كل من حارس المرمي كريج جوردون والمدافع جون سوتار من قائمة الفريق النهائية المشاركة في بطولة أوروبا.وأصبح جوردون (41 عاما) أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، عندما حرس عرين الفريق في المباراة الودية الأخيرة ضد فنلندا، أول من أمس الجمعة، استعدادا للمشاركة في أمم أوروبا.ونزل جوردون إلى أرض الملعب في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "هامبدن بارك" باسكتلندا، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب المضيف 2-0، ليشارك في لقائه الدولي الـ75، لكن حارس مرمى فريق هارتس تلقى هدفين في الفترة التي شارك فيها، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.وجاء الهدف الثاني لفنلندا من ركلة جزاء تسبب فيها جوردون بعد التحامه داخل منطقة الجزاء مع توماس جالفيز، لاعب فنلندا، رغم أنه بدا وكأنه لمس الكرة أولا.في المقابل، كان سوتار مستبعدا من لقاء فنلندا، قبل أن يعلن كلارك عدم ضمه لقائمة المنتخب الاسكتلندي النهائية المشاركة في بطولة أوروبا، التي تضم 26 لاعبا.ويتواجد منتخب اسكتلندا في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات ألمانيا وسويسرا والمجر، حيث يلعب المباراة الافتتاحية للبطولة ضد منتخب "الماكينات" يوم الجمعة المقبل.وقال كلارك عقب إعلان القائمة، والذي لم "يخاطر" بالدفع بكل من سكوت مكتوميناي وتشي آدامز ضد فنلندا خشية تعرضهما للإصابة: "لقد كان قرارا صعبا حقا باستبعاد كريج من القائمة".وأضاف كلارك "عندما تفكر في الإصابة التي تعافى منها، فكرت فقط في الفترة التي استغرقها للعودة مجددا للملاعب ولم يصبح بعدها الحارس الأساسي لهارتس، لقد شارك في 7 مباريات فقط منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهي فترة طويلة".وشدد في تصريحاته: "من الواضح أن لديك ديناميكية في الفريق، فقد شارك حراس المرمى الثلاثة طوال التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا".وتابع: "لقد كانت محادثة صعبة حقا مع كريج، وكان الأمر مؤثرا للغاية لأكون صادقا لكل منا، وحينما تكلمت معه هذه الليلة قلت في نهاية المحادثة.. أتفهم إذا كنت لا تحبني ولا تريد القيام بذلك، لكني أود أن أمنحك مباراتك الدولية رقم 75 غدا أمام جمهور جيد".وأوضح: "كان بإمكاني أن أقوم بذلك في المباراة الودية السابقة ضد جبل طارق (يوم الاثنين الماضي)، لكنني أردت أن أفعل ذلك هنا في هامبدن، وبعد ساعة كان يتناول العشاء مع اللاعبين، ليثبت أنه محترف عظيم".وذكر المدرب الاسكتلندي: "في نهاية المباراة، أعطيناه مكافأة صغيرة وهي منحه قميصا يحمل رقم 75 على ظهره موقعة من جميع اللاعبين، وبينما كنت أعطيه إياها، قلت.. أعلم أن كريج سيلقي هذا في وجهي ويقول 76، 77، 78، 79، 80 سوف تأتي أيضا".وردا على سؤال حول كيفية تلقي سوتار خبر استبعاده، قال كلارك: "لقد كان أمرا مؤثرا أيضا. من الصعب حقا عليكم أيها الناس أن تتخيلوا مدى صعوبة الجلوس مع الأشخاص الذين بذلوا دائما قصارى جهدهم من أجل بلدهم عندما اخترتهم، والاقتراب منهم إلى هذا الحد".واستطرد: "أعتقد أنهم يدركون مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي وأنا أتفهم حقا مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم أيضا".ومن المقرر أن يعود اللاعب ستيوارت أرمسترونج، الذي غاب عن مباراة فنلندا، لتدريبات منتخب اسكتلندا، يوم غد الاثنين في ألمانيا، عقب تعرضه لإصابة.وبدا الأمر كما لو أن الاسكتلنديين سيتوجهون إلى ألمانيا وهم في أفضل حال، بعدما تسببت عرضيتان من قائد الفريق آندي روبرتسون في تسجيل هدفين لأصحاب الأرض.وتسببت التمريرة العرضية الأولى في افتتاح التسجيل لاسكتلندا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما وضع المدافع الفنلندي أرتو هوسكونن الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أضاف لورانس شانكلاند الهدف الثاني من ضربة رأس.ورغم ذلك، قلص بنيامين كالمان الفارق، عقب بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الفنلندي من ضربة رأس في الدقيقة 72، قبل أن يحرز زميله البديل أوليفر أنتمان هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 85.وشهدت المباراة مشاركة تومي كونواي في مباراته الدولية الأولى مع الفريق، حيث لعب كبديل وكاد أن يحرز هدف الفوز بضربة رأس في الثواني الأخيرة من المباراة، لولا أن تم التصدي للكرة.كما خاض لويس مورجان، لاعب فريق نيويورك ريد بولز الأميركي، لقائه الدولي الثالث، بعد 6 أعوام من لعبه مباراته الثانية مع المنتخب الاسكتلندي.وصرح كلارك: "كان ينبغي أن يهز (كونواي) الشباك لكنه يظهر أنه بإمكانه تهديد مرمى المنافسين. لقد أخبرني للتو أنه يدخر الأهداف لإحرازها في مرمى ألمانيا، لذا فلا بأس".وكشف مدرب اسكتلندا: "جاء لويس على متن رحلة طويلة من الولايات المتحدة أمس وظهر في حالة جيدة عندما وصل، لقد بدا مفعما بالحيوية. وهو إضافة جيدة للفريق". -(وكالات)