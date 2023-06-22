إيقاف مورينيو.. ودي ماريا يرحل عن يوفنتوس

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مدن - قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي 4 مباريات، لتهجمه على حكم المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والتي خسرها فريقه أمام إشبيلية في 31 أيار (مايو) الماضي.وقال الاتحاد القاري في بيان: "إن مورينيو سيمنع من قيادة فريقه "في المباريات الأربع المقبلة في منافسات يويفا، وذلك لتوجيهه كلاما بذيئا تجاه أحد الحكام".وبعد مباراة مشدودة الأعصاب انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء اللقاء، وأظهر توجه الفني البرتغالي مرارا وتكرارا بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ "العار".وتم استهداف الحكم الإنجليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست، حيث قالت هيئة الحكام الإنجليزية: "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله، بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".كما غرم "يويفا" نادي روما مبلغا مقداره 50 ألف يورو، ومنع أنصاره من حضور مباراته المقبلة بسبب "إطلاقهم ألعابا نارية ورمي مقذوفات والقيام بأعمال تخريب واضطرابات في المدرجات".غوندوغان يقترب من برشلونةوأكدت تقارير صحفية، توقيع الألماني إلكاي غوندوغان عقد انضمامه إلى برشلونة الإسباني لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.وأجمعت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، أن برشلونة ضم الألماني إلكاي غوندوغان بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي نهاية الشهر الحالي.وأفادت التقارير أيضا بأن قائد "السكاي بلوز" السابق وافق على الانضمام للنادي الكاتالوني، ووقع على عقد انضمامه لبرشلونة في ميونيخ لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.ويعد غوندوغان (32 عاما)، من أبرز لاعبي خط وسط الميدان في الكرة العالمية حاليا، لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، وساهم الألماني بقسط وافر في تتويج فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، إذ ظفر بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.ريال مدريد يجدد عقد ناتشووأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد مدافعه المخضرم ناتشو لمدة موسم.وكان عقد ناتشو صاحب (33 عاما) سينتهي مع فريقه الحالي ريال مدريد بنهاية هذا الشهر، لكن إدارة "الميرنغي" قررت الإبقاء على المدافع الإسباني لفترة أطول.وأشار موقع ريال مدريد الرسمي على الإنترنت، إلى أن النادي اتفق مع ناتشو فرنانديز على تمديد عقده لمدة موسم واحد حتى صيف العام 2024.وتطرق موقع النادي الرسمي للحديث عن مسيرة ناتشو، حيث دافع اللاعب الإسباني عن شعار ريال مدريد لمدة 12 عاما منذ انضمامه لفريق الناشئين العام 2001.وأكمل الموقع، أن ناتشو لعب لفريق ريال مدريد 319 مباراة، وفاز بـ 23 لقبا، وهي دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، كأس العالم للأندية (5 مرات)، ولقب الدوري المحلي (3 مرات)، مع لقبين بكأس الملك، و4 كؤوس في بطولة السوبر الأوروبي ومثلها السوبر الإسباني.رئيس غريميو يتحدثعن إصابة سواريزمن جانبه، قال رئيس نادي غريميو البرازيلي ألبرتو غيرا: "إن المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وصل إلى الحد الأقصى، معبرا عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب".وأقر غيرا خلال حدث إعلامي في ملعب "غريميو"، أن "المشكلة خطيرة"، مضيفا بشأن المهاجم البالغ (37 عاما) والذي يدافع عن ألوان النادي منذ كانون الثاني (يناير): "تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف".في المقابل، أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريبا بسبب آلام في ركبته اليمنى، والتي تزداد سوءا، علما أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية. كما أشار غيرا من دون منح مزيد من التفاصيل، أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي".دجيكو بصدد الانتقالإلى فناربخشةسينضم المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو (37 عاماً) إلى صفوف فناربخشة التركي، كما أعلن الأخير أمس.وقال نادي اسطنبول في بيان رسمي: "سيأتي دجيكو إلى اسطنبول للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الانتقال".يوفنتوس يعلن رحيل دي ماريابدوره، أعلن نادي يوفنتوس رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد موسم واحد فقط من الانضمام لـ "السيدة العجوز".وودع يوفنتوس دي ماريا في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكد يوفي انفصاله عن الساحر الأرجنتيني، وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في (تويتر): "شكرا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل"، ثم نشر في تغريدة لاحقة أهم لقطات النجم الأرجنتيني مع الفريق خلال الموسم الماضي.وكان دي ماريا قد انضم إلى "البيانكونيري" في صيف العام 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.وعلى مدار الموسم، شارك دي ماريا في 40 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، منها 4 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي، و4 في الدوري الأوروبي.يشار إلى أن تقارير عديدة خرجت في الساعات الماضية، لتؤكد أن دي ماريا على أعتاب الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي.ولعب دي ماريا بألوان بنفيكا لمدة 3 أعوام من العام 2007 وحتى العام 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28. -(وكالات)