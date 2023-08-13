اتحاد التنس يحدد موعد بطولة المملكة للبادل

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عمان- يستعد اتحاد التنس لإطلاق بطولة المملكة التصنيفية الأولى للعبة البادل، بهدف اختيار قائمة المنتخب الوطني للرجال والسيدات، لتمثيلهما في البطولة التي ستقام من 22 إلى 26 من شهر آب (أغسطس) الحالي.وأعلن اتحاد التنس، وهو الجهة المسؤولة عن رياضة البادل في الأردن، عن فتح باب التسجيل للبطولة للاعبين أصحاب الخبرات والهواة، على أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء السبت المقبل، فيما تبلغ الجوائز المالية للبطولة 1500 دولار.وتعد رياضة البادل إحدى رياضات المضرب، والتي تلعب عادة بشكل زوجي في ملعب مغلق بحوالي 25 % أصغر من حجم ملعب التنس، وتمكن الاختلافات الرئيسية بأن جدران الملعب من زجاج، ويمكن لعب الكرات عليه كما في السكواش، علما بأنها بدأت في المكسيك وانتشرت في المنطقة العربية مؤخرا بقطر وغيرها من الدول الخليجية.وأكد رئيس اتحاد التنس خالد نفاع، أن الإقبال على البطولة للمشاركة بها جيد من قبل الرياضيين الراغبين بتمثيل المنتخب الوطني للبادل مستقبلا، مشيرا إلى أن المشاركة بالبطولة بلاعبين أردنيين مقيمين في بعض دول الخليج أملا منهم باللعب بصفوف المنتخب.وبين نفاع في حديثه لـ "الغد"، أن اللجنة الأولمبية الأردنية نسبت لاتحاد التنس مسؤولية الإشراف على اللعبة وتطويرها وانتشارها على الصعيد الداخلي، موضحا بأن الاتحاد خاطب الاتحاد العربي والدولي لرياضة البادل للانضمام لهما والمشاركة في بطولاتهما.وأضاف: "ستقام البطولة على ملاعب اتحاد التنس حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة ببناء ملاعب البادل من أجل بناء ملعبين بشكل مؤقت للبطولة، وهناك رغبة كبيرة للمشاركة من قبل فرق محلية".ولفت نفاع إلى أنه يتم السماح للاعبي التنس الأرضي باللعب في البطولة والدمج بين الرياضتين، وأن أغلب اللاعبين الناجحين بها هم الذين يمارسون التنس والبادل، مفيدا بأن الاتحاد ينوي عقد مؤتمر صحفي قبل إجراء البطولة لشرح كافة تفاصيلها، والتطرق لجميع الأمور المتعلقة بالبادل.