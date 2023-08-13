الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد التنس يحدد موعد بطولة المملكة للبادل

1691923277192227100
ملعب رياضة البادل - (من المصدر)
عمان- يستعد اتحاد التنس لإطلاق بطولة المملكة التصنيفية الأولى للعبة البادل، بهدف اختيار قائمة المنتخب الوطني للرجال والسيدات، لتمثيلهما في البطولة التي ستقام من 22 إلى 26 من شهر آب (أغسطس) الحالي.اضافة اعلان
وأعلن اتحاد التنس، وهو الجهة المسؤولة عن رياضة البادل في الأردن، عن فتح باب التسجيل للبطولة للاعبين أصحاب الخبرات والهواة، على أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء السبت المقبل، فيما تبلغ الجوائز المالية للبطولة 1500 دولار.
وتعد رياضة البادل إحدى رياضات المضرب، والتي تلعب عادة بشكل زوجي في ملعب مغلق بحوالي 25 % أصغر من حجم ملعب التنس، وتمكن الاختلافات الرئيسية بأن جدران الملعب من زجاج، ويمكن لعب الكرات عليه كما في السكواش، علما بأنها بدأت في المكسيك وانتشرت في المنطقة العربية مؤخرا بقطر وغيرها من الدول الخليجية.
وأكد رئيس اتحاد التنس خالد نفاع، أن الإقبال على البطولة للمشاركة بها جيد من قبل الرياضيين الراغبين بتمثيل المنتخب الوطني للبادل مستقبلا، مشيرا إلى أن المشاركة بالبطولة بلاعبين أردنيين مقيمين في بعض دول الخليج أملا منهم باللعب بصفوف المنتخب.
وبين نفاع في حديثه لـ "الغد"، أن اللجنة الأولمبية الأردنية نسبت لاتحاد التنس مسؤولية الإشراف على اللعبة وتطويرها وانتشارها على الصعيد الداخلي، موضحا بأن الاتحاد خاطب الاتحاد العربي والدولي لرياضة البادل للانضمام لهما والمشاركة في بطولاتهما.
وأضاف: "ستقام البطولة على ملاعب اتحاد التنس حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة ببناء ملاعب البادل من أجل بناء ملعبين بشكل مؤقت للبطولة، وهناك رغبة كبيرة للمشاركة من قبل فرق محلية".
ولفت نفاع إلى أنه يتم السماح للاعبي التنس الأرضي باللعب في البطولة والدمج بين الرياضتين، وأن أغلب اللاعبين الناجحين بها هم الذين يمارسون التنس والبادل، مفيدا بأن الاتحاد ينوي عقد مؤتمر صحفي قبل إجراء البطولة لشرح كافة تفاصيلها، والتطرق لجميع الأمور المتعلقة بالبادل.
1691922552392194100

أكثر من 100 لاعب يشاركون في بطولة الأردن الدولية بكرة الطاولة منذ2 ساعة

1691922781932205900

"الأولمبي" يحدد تجمعه الأخير تحضيرا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا منذ2 ساعة

1691929922752613400

توخيل يعتذر لكين بعد خسارة بايرن لكأس السوبر أمام لايبزج منذ2 ساعة

1691926532712432000

أنشيلوتي يتغنى بنجمه بيلينجهام بعد فوز ريال مدريد الافتتاحي منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691937188432983800

"صقور الأردن" يخسر أمام إيران في كأس جورجيا الدولية

منذ1 ساعة
التايكواندو

‏أشبال التايكواندو يشاركون في بطولة العالم

منذ1 ساعة
1691937183432981300

"السيدات" يبدد طموحات تايلاند في افتتاح مشواره بـ"سلة آسيا"

منذ1 ساعة
1691936827562966800

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما تنطلق في عمان اليوم

منذ1 ساعة
1691924544042308900

الحسين يضرب بقوة.. نقطة تاريخية للجليل.. وظهور سلبي لشباب الأردن

منذ2 ساعة
1691923277242227300

742 هدفا في 12 مباراة.. السلط والأهلي في الصدارة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ2 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ2 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ24 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 