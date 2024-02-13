اتحاد السلة يقدم أعضاء الإدارة الجدد للإعلام ويكشف عن خططه للعام الحالي

مهند جويلس

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عمان - قدم اتحاد كرة السلة لوسائل الإعلام الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة اللجنة المؤقتة الجديدة للاتحاد، والتي سيستمر عملها حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بحسب ما ذكره رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، لحين إجراء انتخابات جديدة.وأكد عليان، أن اللجنة الأولمبية فضلت استمرار اللجنة المؤقتة في عملها خلال الأشهر المقبلة، رغم تقديم أعضاء اللجنة استقالاتهم مؤخرا.وانضم 4 أعضاء جدد للجنة المؤقتة وهم زين ملحس، فارس حجازي، إياد زوايدة ونديم كيالي، إذ ستترأس ملحس لجنة أسرة كرة السلة، فيما يشغل حجازي منصب رئيس لجنة المسابقات، ويستلم زوايدة رئاسة لجنة النزاهة والأمان الرياضي، على أن يترأس كيالي لجنة المدربين.واستهل عليان حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر شركة “كيا تاون”، بتهنئة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، والمتمثل في حصوله على المركز الثاني، مشيرا إلى أن الرياضات الجماعية دائما ما تسعد الشعب الأردني، ما يجعلها محط أنظار الجميع لدعمها، كما أشاد بجهود سمو الأمير علي للنهوض بـالكرة الأردنية، وبارك أيضا لفريق الفحيص الذي حصل على لقب دورة الأندية العربية للسيدات أول من أمس.وعرض عليان خلال الاجتماع، أولويات اتحاد السلة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في حوكمة ومأسسة النظام الإداري في الاتحاد، وتطوير منظومة المدربين والحكام ورفدها بوجوه جديدة، وإقامة بطولات ودوريات تنافسية بين الفرق لكافة الفئات، موضحا بأنه تم تشكيل دائرة للمنتخبات بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتعيين مروان معتوق مديرا لها.وأضاف: “تهدف الدائرة إلى تطوير اللعبة من خلال مشروع الصقور الواعدة، والتي سيتضح عملها على أرض الواقع لمدة 4 سنوات مقبلة، ونجحت الخطة الطموحة حتى الآن في رفد 800 لاعب ولاعبة جدد من كافة أنحاء المملكة”.واستمر عليان في عرض أولويات الاتحاد في العام الحالي، والمتمثلة أيضا في ضمان الاستقرار المالي، من خلال رفد الاتحاد ماليا بطرق متعددة، إلى جانب وضع خطة متكاملة للبرامج والبطولات النسوية، ودراسة تطوير البنية التحتية لإنشاء صالة جديدة شاملة.وزاد: “تواجهنا عقبة عدم توفر البنية التحتية لكرة السلة بشكل عام، وهي نقطة مهمة سنتناقش بها على مستوى الدولة في الفترة المقبلة”.واختتم عليان عرض الأولويات بنقطة مهمة تتمثل في إشراك المزيد من الخبرات والمجتمع المحلي ضمن اللجان العاملة، من خلال الأخذ بنصائحهم والاستعانة بخبراتهم في سبيل تطوير اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات.واستطرد: “لدينا خطة إستراتيجية للعام الحالي سنعمل من خلالها على تطوير الأداء العالي، وبناء الكفاءات التدريبية والإدارية والتحكيمية، وتطوير قاعدة الناشئين الجديدة عبر برنامج يتبع الدورة الأولمبية، وإطلاق خطة المنتخبات طويلة الأمد، وتوسيع دور اللجان العاملة للاتحاد”.وأكد عليان بأن المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص سيستمر في مهمته لعامين مقبلين، على أن يتم تطبيق الأهداف التي تم وضعها للمرحلة المقبلة، ولجميع المنتخبات الوطنية وعددها 10 فرق، مشيرا إلى أن المنتخبات يجب العمل عليها والتحضير طوال العام من خلال برامج واضحة ومتكاملة.وعن علاقة اتحاد السلة بالأندية بعد عدم إقامة دوري الرجال بالعام الحالي، أوضح عليان بأن الاتحاد غير سعيد بهذه الخطوة، بعد مباحثات عديدة تمت بين الطرفين في المرحلة الماضية، إلا أن الأندية أبدت عدم قدرتها على المشاركة بالبطولة، لاعتماد بعضها على الاتحاد فقط من الناحية المالية.وواصل: “منح اتحاد السلة الحق للمنتخب الفلسطيني في استخدام الملاعب البيتية في الأردن خلال النافذة الآسيوية المقبلة، نظرا للظروف الراهنة في الأراضي المحتلة حاليا”.وأشاد عليان في نهاية حديثه بدور أندية الشمال في تطوير اللعبة مؤخرا، وحرصها على تدعيم فرقها بجميع الفئات العمرية للمشاركة في البطولات الرسمية.ويتمثل هدف منتخب الرجال في الحصول على ميدالية بالبطولة العربية، وميدالية في كأس آسيا العام المقبل، والتأهل إلى كأس العالم 2027، وبلوغ أولمبياد 2028، فيما يقتصر هدف منتخب الرجال تحت 23 عاما على تأهيل اللاعبين إلى منتخب الرجال الأول، والمنافسة على البطولات العربية وأي بطولة تحضيرية.ويهدف منتخب السيدات تحت 23 عاما لتأهيل اللاعبات للمنتخب الأول، والمنافسة للتأهل للمربع الذهبي بالبطولة العربية، والمشاركة الفاعلة في كأس آسيا العام المقبل بالمستوى الثاني بهدف بلوغ المستوى الأول للعام 2027.ويشارك منتخب الرجال تحت 18 عاما في بطولة غرب آسيا، ويهدف للتأهل لكأس آسيا، والتقدم لربع نهائي البطولة لاحقا، فيما يتمثل هدف منتخب تحت 18 عاما للسيدات في التأهل إلى كأس آسيا المستوى الأول للعام 2026، عن طريق المشاركة في كأس آسيا العام الحالي بالمستوى الثاني، والأمر ذاته ينطبق على منتخب الناشئين والناشئات تحت 16 و14 عاما ولكلا الجنسين.من جهته، أكد مدير دائرة المنتخبات الوطنية مروان معتوق، أن الاستحقاقات الأهم في العام الحالي هي الخاصة بمنتخبات تحت 18 عاما لكلا الجنسين في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن الاتحاد يبحث عن استضافة بطولة الرجال من خلال مخاطبة الاتحاد الآسيوي.وبين معتوق أن تحضيرات المنتخبين انطلقت، حيث سيخوض منتخب الرجال بطولته في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يلعب منتخب السيدات خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، موضحا بأن الاتحاد سيقيم اختبارات الشهر المقبل للاعبين ممن هم خارج الأردن لتمثيل المنتخب.وتابع: “بدأنا في التخطيط والعمل ببرنامج الصقور الواعدة قبل شهر من الآن، من خلال 4 وجبات تدريبية للاعبين خلال الأسبوع، وقمنا بإنشاء 16 مركزا في مختلف محافظات المملكة، وسيصل العدد إلى 20 مركزا، وهدفنا هو مواكبة تطور اللعبة على الصعيد العالمي وعكس تلك الخبرات لصالح اللعبة بشكل عام”.وبدوره، أشار أمين سر اتحاد السلة نبيل أبو عطا، إلى أن الاتحاد ينتظر القيمة المضافة من الأعضاء الجدد، من خلال خبرات واسعة يمتلكها كل منهم، مع تأكيده بأن الاتحاد فتح باب التقديم لشواغر عديدة في الأجهزة الفنية والإدارية بمختلف المنتخبات الوطنية، وسيتم اختيار العناصر بالنظر للكفاءة التي يتمتع بها وقدرته على تقديم الإضافة.وأوضح أبو عطا أنه سيتم خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فتح باب التجربة لجميع اللاعبين الأردنيين ممن هم بالخارج، من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية للمواهب التي تستحق الفرصة، مضيفا بأن الموسم الحالي شهد حدثا تاريخيا بمشاركة 22 فريقا بدوري تحت 14 عاما، ما سيعمل على تعزيز القاعدة وتحسن مستوى اللاعبين مستقبلا.وأضاف: “مباراة منتخب الرجال المقبلة في النافذة لها خصوصية مختلفة لاستضافة فلسطين في عمان، وستكون فرصة لإظهار دعمنا للقضية الفلسطينية، وتأكيد أن الأردن دولة وشعبا دائما ما يكون بالصف الأول في الدفاع عن القضية”.وعلى صعيد متصل، يغادر المنتخب الوطني اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، والتي تنطلق غدا وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث أعلن عليان خلال المؤتمر تلقي الاتحاد دعوة للمشاركة من قبل الاتحاد القطري، مؤكدا بأن الهدف منها المشاركة والتحضير للنافذة المقبلة من التصفيات الآسيوية، ومنح الفرصة لوجوه جديدة.وتضم قائمة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والاسباني اغناسيو رودريغيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أشرف الهندي، أمين أبوحواس، هاشم عباس، أحمد حمارشة، يوسف أبو وزنة، مالك كنعان، محمود الهزايمة، روحي الكيلاني، عبدالله شتات، أحمد حموري وفريدي إبراهيم.ويشارك المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة “صقور الأردن” في البطولة إلى جانب منتخبات، قطر والبحرين والسعودية ومصر وأفريقيا الوسطى، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، مصر والأردن والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى.ويستهل “صقور الأردن” مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 من مساء بعد غد الجمعة، ثم يلتقي المنتخب المصري في اليوم التالي وبالتوقيت نفسه، على أن تختتم البطولة يوم 18 من الشهر ذاته.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل “صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.وتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن المنتخب يهدف للمشاركة في البطولة، بهدف الإعداد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المجنسين رونديه جيفرسون ودار تاكر، واللذين أبديا رغبتهما في تمثيل المنتخب بالمرحلة المقبلة، لكن معيقات عديدة واجهتهما من إرهاق وإصابات، ستبعدهما عن التواجد بالبطولة الودية.وكشف الصوص عن هدف المشاركة في البطولة والمتمثل في التحضير الجيد للنافذة الآسيوية، من خلال منح الفرصة لوجوه جديدة بحضور 4 لاعبين من تحت 22 عاما، مؤكدا بأن المنتخب دائما يمر بظروف صعبة تحد من تحضيراته بالاستحقاقات الرسمية.