الثلاثاء 29 آب 2023
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اتحاد الكرة يبحث عن إعداد مناسب لمنتخب الشابات قبل "غرب آسيا"

شعار اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عمان - يبحث اتحاد الكرة عن تأمين مباريات ودية قوية لمنتخب الشابات، قبل مشاركته في منافسات بطولة غرب آسيا المقررة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سعيا لتحضير مثالي يساهم في  زيادة آمال المنتخب بالمنافسة على لقب البطولة الذي يحمله المنتخب اللبناني، خصوصا في ظل الإخفاقات التي صادفت المنتخبات النسوية في المشاركات الخارجية خلال الفترة الماضية. اضافة اعلان
ويعكف المدير الفني للمنتخب ماهر أبو هنطش والمكلف أيضا بالإشراف على المنتخب النسوي الأول، على وضع البرنامج الإعدادي لمشوار المنتخب قبل المشاركة الرسمية، والذي يتضمن تدريبات ومعسكرات ومباريات ودية مع فرق نسوية محلية.
ويأمل الجهاز الفني، بتحسين الصورة الفنية للمنتخب في البطولة، والعودة للظفر بالألقاب، بعدما شهدت المشاركة الأخيرة في منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة والتي جرت بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تراجعا غير مبرر في المستوى الفني والنتائج والترتيب، عندما حل منتخب الشابات ثالثا. 
وينتظر المتابعون للكرة النسوية، أن تثبت البطولة استفادة اتحاد الكرة من التجارب السابقة، في ظل الحديث المتواصل من الاتحاد والقائمين على الكرة النسوية فيه، عن دراسة وتقييم للكرة النسوية بشكل شامل، بما يحقق التطلعات للمنافسات المقبلة من خلال إحداث نقلة نوعية في إدارة الملف النسوي باتحاد الكرة، ومحاسبة المقصرين بعد سلسلة من المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية والدولية، والتي كبدت اتحاد الكرة مبالغ كبيرة، مع التركيز على مسؤولية الاتحاد في تدهور أداء ونتائج المنتخبات النسوية في السنتين الماضيتين، بسبب عدم وجود شخص فني يراقب ويقيم عمل مدربي المنتخبات النسوية.
ويبحث أبو هنطش من خلال الجرعات التدريبية الحالية للمنتخب، عن اختيار أفضل اللاعبات اللواتي سيكون لهن الدور الأكبر في التشكيلة الأسياسية خلال المرحلة المقبلة، بعدما اختار قائمة أولية تضم 35 لاعبة هن: سلين سيف، ساجدة عيسى، رنيم أبو السرور، سما الشنيكات، لاريسا فراش، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، جوانا حمارنة، مايا عوض الله، لمار ابراهيم، جنان الصاحب، رغد النعيمي، زارا الرواشدة، مايا الشيخ، ليان خلايلة، نور أحمد، لين دويك، سوار عبيد، ملاك خضراوي، أفنان حماد، كندا التيتي، يافا جبران، راما الخاشوك، ليليا الساحلي، رزان صب لبن، جنة معتوق، فرح عباس، ختام شقير، ميرا العطاري، رينا الشويكي، بيسان جبران، أروى البطاينة، كرستين حجازي.
وأظهرت الحصص التدريبية التي يجريها المنتخب على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، حرص  اللاعبات كافة، على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية أملا في التواجد بقائمة المنتخب في بطولة غرب آسيا، خصوصا مع تأكيدات أبو هنطش، أن اللاعبة التي تستحق تمثيل المنتخب ستكون حاضرة في القائمة بعيدا عن أي اعتبارات اخرى.
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