اتحاد الكرة يحدد موعدا مقترحا لمباريات "المحترفين" المؤجلة

يحيى قطيشات

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عمان – فهمت "الغد" من مصدر موثوق، أن دائرة المسابقات باتحاد الكرة حددت يومي السادس عشر والعشرين من شهر شباط الحالي، موعدا لإقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين.وهناك 4 مباريات مؤجلة من مرحلة الذهاب في الدوري هي الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، وستبدأ المباريات بإقامة مباراتي الجولة الخامسة ومن ثم الجولة الثامنة.وسيلتحق نجوم المنتخب الوطني إلى صفوف فرقهم يوم الاثنين المقبل، بعد عودة "النشامى" من مشاركته التاريخية في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 يوم الأحد المقبل، استعدادا للمباريات المؤجلة التي تم ترحيلها قبل سفر المنتخب إلى قطر، لتقام بعد انتهاء مشاركة في النهائيات كأس آسيا 2023 بثلاثة أيام على الأقل.وفرضت فترات التوقف السابقة التي طلبها عموتة، على أندية الحسين والفيصلي والوحدات ومغير السرحان والعقبة، خوض المباريات المؤجلة من دون تعاقدات جديدة وباللاعبين الذين كانوا في صفوف الفريق بالفترة الماضية، بقرار من اتحاد الكرة، ولن يتأثر فريق الرمثا بالقرار لأنه محروم من التعاقدات.وسيتم بعد نهاية كامل مباريات مرحلة الذهاب، فتح باب القيد للفترة الثانية، ومنح الأندية فترة مناسبة لتحرير وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل، ثم تحديد موعد انطلاق منافسات مرحلة الإياب من الدوري، والمباريات المؤجلة من بطولة كأس الأردن التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر، والمباريات المتبقية من دور الثمانية ودور الأربعة.وحسب مصدر مطلع في الاتحاد، فإن جدول منافسات الدوري والكأس سيكون مضغوطا خلال الفترة المقبلة، في ظل استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي، حيث سيخوض "النشامى" مواجهتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المشتركة، مع المنتخب الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر آذار (مارس) المقبل، وتنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.من جهته، يشارك المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة.وتأمل إدارات أندية المحترفين أن يساهم الإنجاز غير المسبوق لمنتخب "النشامى"، والعائد المالي الذي حققه الاتحاد من المشاركة بالبطولة، في حل جزء من المشكلة المالية للأندية التي تعيش ظروفا صعبة، خاصة في ظل عدم قدرة اتحاد الكرة على إيجاد شركة راعية للدوري حتى الآن، إضافة للمستحقات المتراكمة للاعبين والأجهزة الفنية والشكاوى وضعف العائد المالي من الحضور الجماهير، حيث تبقى معظم المباريات بحضور جماهيري خجول لا يلبي الطموح.