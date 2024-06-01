اتحاد الكرة يستضيف مجموعة منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية

يحيى قطيشات

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عمان – يستضيف اتحاد كرة القدم إحدى مجموعات تصفيات كأس أمم آسيا المقبلة، والتي تقام خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وحدد الاتحاد الآسيوي الدول العشرة التي تستضيف التصفيات وهي إضافة إلى الأردن، كمبوديا والصين ولاوس والصين تايبيه والكويت وقطر وسنغافورة وتايلند وفيتنام.وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدري المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة، وتنضم هذه المنتخبات إلى الدولة المستضيفة للحدث القاري، حيث يتطلع منتخب الناشئين لخطف بطاقة التأهل للنهائيات القارية بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.وينتظر المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، معرفة منافسيه في التصفيات، من خلال الفرعة التي ستسحب يوم الثالث عشر من شهر حزيران (يونيو) الحالي، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بعدما أكد 40 منتخبا إضافة الى الوطني مشاركته في التصفيات، وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 10 مجموعات، حث تضم 9 مجموعات 4 منتخبات ومجموعة واحدة تضم 5 منتخبات.وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الثاني للقرعة، التي تضم منتخبات المستوى الأول كلا من: اليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وإيران وأستراليا وتايلند وماليزيا وطاجيكستان والهند والصين، والمستوى الثاني الأردن وفيتنام وقطر ولاوس وأندونيسيا وبنغلاديش وعمان والعراق وسورية والإمارات، والثالث، الكويت وقرغيزستان والصين تايبيه وسنغافورة ومنغوليا وكمبوديا وسلطنة بروناي والبحرين وتركمانستان وفلسطين، والرابع، نيبال وميانمار وبوتان وهونغ كونج وجزر ماريانا الشمالية ولبنان وغوام والفلبين والمالديف، والخامس، كوريا الشمالية ومكاو.ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني عبدالله القططي، وتضم قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، وضياء الدين هاشم.ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة، من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، وإقامة التدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، والتجربتين الوديتين مع المنتخب الأوزبكي، حيث سيطر التعادل بهدف لهدف على نتيجة المباراة الأولى، وخسر المنتخب اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة.وتشكل المرحلة الإعدادية الماضية، نقطة إيجابية أمام الجهاز الفني للعمل على مواصلة تطوير أداء وفكر المنتخب، من خلال تطوير الأداء الفني والوصول لأفضل حالات الإعداد البدني والفني وإيجاد التشكيلة المناسبة القادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، إضافة إلى البناء على المرحلة السابقة، والاستفادة من تجربة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروجا مبكرا للمنتخب من الدور الأول وفقدانه اللقب.وشهدت المشاركة الأخيرة في تصفيات كأس آسيا، فشل المنتخب الوطني في التأهل للنهائيات الآسيوية، رغم استضافة التصفيات في مدينة الزرقاء، حيث حل في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بعد فوز وحيد جاء على حساب الفلبين (3-1)، وتعادلين أمام سورية (0-0) وتركمنستان (3-3)، قبل أن يخسر في آخر مبارياته أمام اليابان (0-2).