اتحاد الكرة يصدر تعليمات كأس السوبر بين الفيصلي والوحدات

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان - أصدر اتحاد كرة القدم، أمس، تعليمات بطولة كأس السوبر للموسم الحالي، التي تجمع فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين مع فريق الوحدات بطل كأس الأردن على نظام الذهاب والإياب، يومي الحادي والعشرين والثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) الحالي.وأوضح الاتحاد أن اللقب سيكون من نصيب الفريق الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المبارتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف من المبارتين دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المبارتين، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة من دون وقت إضافي.وحدد الاتحاد الساعة الثامنة مساء، موعدا لإقامة المباراتين، مبينا في كتاب لإدارة الناديين، أنه تم تحدد سعر تذاكر البطولة بأربعة دنانير لمقاعد الدرجة الأولى، 3 دنانير لمقاعد الدرجة الثانية، و15 دينارا لمقاعد الدرجة الخاصة. وسيتم منح جماهير كل فريق نسبة 50 % من مقاعد الملعب بالتساوي.وستقام المباراتان على ستاد عمان الدولي، وذلك في ظل انشغال ستاد الملك عبدالله الثاني بأعمال الصيانة.ويهدف اتحاد الكرة من إقامة البطولة بهذا الشكل الجديد، لمنح الفريقين فرصة لرفد صندوق الناديين ماليا.الفريقان يدخلان بطولة السوبر بصفوف متكاملة، حيث تنتهي فترة عقد اللاعبين يوم السادس عشر من الشهر الحالي، وينتظر أن تكون التشكيلة الأساسية التي ستلعب في منافسات دوري المحترفين جاهزة للفريقين في بطولة السوبر، خصوصا بعد انتهاء مشاركة “الأزرق” و”الأخضر” بمسابقة درع الاتحاد في منتصف الشهر الحالي، حيث ضم الفيصلي اللقب، فيما يحتل الوحدات المركز الثاني حاليا.وتأمل جماهير الفريقين في مشاهدة قمتين من العيار الثقيل، في ظل الفترة الجيدة من التحضيرات الفنية والبدنية، والتي منحت المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد والمدير الفني للوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش، فرصة مناسبة للوقوف على مستويات اللاعبين.ويحمل الفيصلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر (17)، مقابل 14 للوحدات، 3 للرمثا ومرتين لشباب الأردن ومرة واحدة لكل من الجزيرة والحسين إربد والأهلي.شذرات من بطولة كأس الكؤوس- يلتقي الفيصلي والوحدات في النسخة 40 من بطولة “السوبر”، والتي انطلقت للمرة الأولى في الموسم 1981، وألغيت البطولة مرتين في الموسمين 1988 و1999 وكان يفترض أن يلتقي في المباراتين فريقا الفيصلي والوحدات.- منذ انطلاق البطولة وحتى نهاية الموسم قبل الماضي، كانت المباراة تجمع بين بطلي الدوري والكأس، وفي حال حصول فريق واحد على اللقبين كانت تجمع بين بطل الدوري ووصيف بطل الكأس، لكن التعليمات تغيرت، حيث أصبحت المباراة تقام بين بطل الدوري ووصيفه.- الفريق الفائز بلقب كأس الكؤوس يحصل على جائزة مالية مقدارها 15 ألف دينار، فيما لم تخصص جائزة مالية للوصيف.- 5 فرق ظهرت في مباراة كأس الكؤوس ولم تتوج باللقب وهي: عمان والمنشية (مرتان)، العربي وذات راس والبقعة (مرة).- الأهلي الفريق الوحيد الذي توج باللقب ولم يحصل على مركز الوصيف، بينما يعد الوحدات أكثر الفرق حصولا على مركز الوصيف “9 مرات”، الفيصلي “8 مرات”، الرمثا “7 مرات”، الجزيرة “4 مرات”، شباب الأردن “مرتان”، الحسين إربد “مرة”.- فريق الفيصلي أول المتوجين باللقب في الموسم 1981 على حساب الوحدات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد التعادل 1-1، كما أن الرمثا آخر المتوجين باللقب في الموسم 2020، على حساب الفيصلي بنتيجة 2-0.- 3 مباريات من أصل 37 سابقة حسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بالنتيجة ذاتها 1-1.- أكبر فوز تحقق في البطولة كان للفيصلي على حساب الوحدات بنتيجة 4-1 في الموسم 1995 والوحدات على الرمثا 4-2 مرتين في الموسمين 1992 و1998.- مباراة واحدة حسمت مع تطبيق قاعدة “الهدف الذهبي” التي كان معمولا بها في الموسم 2003-2004، حيث فاز الحسين إربد على الفيصلي 2-1.- مباراة واحدة انتهت بقرار من اتحاد كرة القدم في الموسم 2012-2013 بنتيجة 3-0، بعد اعتذار المنشية عن عدم اللعب أمام الفيصلي ورفضه الدخول إلى أرض الملعب.- الفيصلي أول فريق يحتفظ باللقب في 4 مواسم متتالية (1993، 1994، 1995، 1996).