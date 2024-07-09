اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة

عمان - الغد -اصدار اتحاد كرة القدم جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة لموسم 2024 -2025 والذي ينطلق 11 تموز (يوليو) الحالي.

ويشارك في بطولة دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، الحسين، الوحدات، الاتحاد، الرمثا، اليرموك، شباب الأردن، عمان FC، رؤى المستقبل، كفر جايز، الأهلي، الفيصلي، وفرسان الأردن.

وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة تحت 17عاما ، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

للاطلاع على جدول مباريات الدور الأول لبطولة تحت 17عاما لأندية النخبة.

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