اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات 4 أسابيع من دوري المحترفين

يحيى قطيشات

تعود عجلة دوري المحترفين للدوران مجددا يوم غد، عقب فترة توقف استمرت 20 يوما، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، والتي شهدت خروج المنتخب من الدور الأول محتلا المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة.

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وأصدرت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة أمس، جدول مباريات الأسابيع من السابع عشر ولغاية العشرين، من منافسات الدوري، فيما تم تأجيل إعلان موعد الجولتين الأخيرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين " من عمر الدوري، لمراعاة توحيد مواعيد مباريات الفرق التي ستنافس على لقب البطولة أو الفرق المهددة بالهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.



وتبدأ منافسات الأسبوع السابع عشر من منافسات دوري المحترفين، يوم غد بإقامة مباراتين، حيث يستقبل فريق السلط على ملعبه ضيفه معان عند الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل فريق الجليل نظيره فريق الجليل على ملعب الحسن بإربد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.



وفي ظل عدم جاهزية ستاد عمان الدولي، الذي يخضع للصيانة، يشهد ملعب البترا، مواجهة شباب الأردن والوحدات عند الساعة السادسة من يوم بعد غد، فيما يواجه فريق الرمثا نظيره فريق سحاب على ملعب الحسن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء.



وتختتم منافسات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة مواجهتي الفيصلي مع الأهلي عند الساعة السادسة على ملعب السلط، والحسين إربد مع شباب العقبة على ملعب الحسن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.



وتقام منافسات الأسبوع الثامن عشر خلال الفترة من الأول ولغاية الرابع من الشهر المقبل، وتشهد عودة إقامة المباريات على ستاد عمان الدولي، والذي يستقبل مواجهة الوحدات وضيفه السلط عند الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء يوم الثاني من أيار (مايو) المقبل، ومباراة الأهلي وضيفه الحسين إربد يوم الثالث من الشهر نفسه، وتلعب منافسات الأسبوع التاسع عشر يومي، التاسع والعاشر من الشهر المقبل، فيما تقام مباريات الأسبوع العشرين يومي الرابع والخامس عشر من شهر أيار (مايو) المقبل.



وحسب مصادر متطابقة، فإن دائرة المسابقات ستعمل على نهاية منافسات الدوري قبل انطلاق تحضيرات منتخب "النشامى"، للجولتين الأخيرتين في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ومنحه أياما إضافية خارج أيام الفيفا، حيث تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.



وانحصر الصراع على لقب دوري المحترفين بين الحسين إربد والفيصلي بشكل كبير، حيث يتصدر الحسين ترتيب الفرق مع ختام منافسات الأسبوع السادس عشر برصيد 44 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفيصلي الثاني، وسيتواجه الفريقان معا في منافسات الأسبوع قبل الأخير، فيما يحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ثم الرمثا 25، شباب العقبة 22، معان 17، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان 15، الأهلي 14، سحاب والجليل 12، كما ستعلن الجولات المقبلة، هوية الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى، وقد يمتد الموسم الحالي لنهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، بإقامة المباراة النهاية لبطولة كأس الأردن، وتبقى 7 مباريات في منافسات بطولة كأس الأردن لمعرفة بطل المسابقة، فبعد تأهل فريقي شباب الأردن والحسين إربد، إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ما تزال هناك مباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر، تجمع الأولى سحاب مع الفيصلي، والثانية مغير السرحان مع الوحدات.

في المقابل، حدد الاتحاد موعدهما يوم السادس من الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الفيصلي مع سحاب عند الساعة السادسة على ستاد عمان الدولي، ومغير السرحان والوحدات عند الساعة الثامنة و45 دقيقة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وسيتم بعد خوض المباراتين تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.





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