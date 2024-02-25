الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الكرة يطلق المنصة التعليمية للحكام

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من حفل تكريم الحكام - (من المصدر)
عمان-الغد- أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنصة التعليمية للحكام، والتي تقدم المواد التعليمية وحالات الفيديو للنقاش والتحليل، إضافة إلى برامج خاصة لإعداد الحكام وإجراء الاختبارات والتواصل بشكل مباشر مع المقيمين والمحاضرين.اضافة اعلان
وجاء إطلاق المنصة، على هامش الحفل الذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتسليم الشارات الدولية للحكام للعام 2024، وتكريم الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم، بحضور رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد لؤي عميش، إلى جانب الأمين العام سمر نصار.
وأكد عميش في بداية الحفل، أهمية دور الحكم في تطوير منظومة كرة القدم، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائماً لتذليل  الصعوبات كافة أمام الحكام، ما يعزز قدراتهم على إدارة أهم المباريات والبطولات محليا وخارجيا.
وبينت نصار، أن الاتحاد وفي إطار رؤيته ومساعيه تجاه الارتقاء ودعم الحكم الأردني، أطلق المنصة التعليمية للحكام، أول دولة بالمنطقة العربية، تقدم مثل هذه الخدمة للحكام ليضاف ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي تعزز مسيرة تطوير منظومة التحكيم.
أضافت: يمضي الاتحاد نحو تعزيز وتطوير منظومة التحكيم، من خلال استحداث جائزة الأفضل، وإطلاق برنامج القرار الخاص بتحليل أبرز الحالات التحكيمية المؤثرة، ثم الإعلان عن المنصة التعليمية لتجسيد رؤية التطوير للمنظومة.
وباركت نصار للحكام الدوليين حصولهم على الشارة الدولية 2024، متمنية التوفيق لهم في المحافل الرسمية كافة، ومشاركتهم المستمرة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والدولية، كما قدمت شكرها إلى الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم التحكيمية.
بإمكانكم الدخول إلى المنصة التعليمية للحكام (اضغط هنا).
وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
في المقابل اعتمد "فيفا" قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي، إضافة إلى محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات. 
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