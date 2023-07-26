اتحاد الكرة يعلن نفاد تذاكر قمة السوبر

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أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية للدوري الأردني للمحترفين عن نفاد تذاكر قمة السوبر المقامة بين الوحدات والفيصلي الجمعة.ودعا الاتحاد جماهير الوحدات والفيصلي إلى تجنب التعرض للاحتيال عبر شراء تذاكر غير صالحة.وكان فريق الوحدات قد تغلب على الفيصلي في مباراة الذهاب من كأس السوبر بهدفين لهدف واحد.