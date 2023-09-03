الإثنين 04 أيلول 2023
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اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
عمان - الغد - أبرم اتحاد كرة القدم، اتفاقية تعاون رياضي مع وزارة التربية والتعليم، تعنى بتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وادارية متخصصة ومؤهلة.اضافة اعلان
وجرى حفل التوقيع صباح اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وأمين عام الوزارة د. نواف العجارمة، وعدد من المسؤولين والقائمين على المشروع.
وأكدت نصار أن مشروع "كرة القدم للمدارس"، يهدف بشكل رئيسي إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس، عبر في دورات متخصصة.
وأضافت: "إن توقيع الاتفاقية يجسد أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، سعياً لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية المستهدفة (9 الى 11) سنة، لممارسة كرة القدم وسط ظروف ملائمة، خاصة في الأماكن الاقل حظاً وبفرص متكافئة، مع تأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للأشراف على المشروع.
وقدمت الأمين العام للاتحاد، شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم، على تعاونها الكبير، وتقديم الدعم اللازم وتوفير البنية التحتية ومختلف التفاصيل التي تعنى بإنجاح المشروع وضمان استمراريته لسنوات قادمة، وتحقيق أهدافه كافة.
بدوره، بين العجارمة أن الوزارة تولي الألعاب الرياضية بشكل عام أهمية كبيرة باعتبارها مكملا للعملية التعليمية، وبشكل خاص كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في العالم.
كما أكد استعداد الوزارة للتعاون المشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال مدارسها التي تضم نحو 2 مليون طالب يمثلون المجتمع الأردني، وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في نجاح هذا المشروع الهام.
وشهد حفل توقيع الاتفاقية تبادل الهدايا والدروع التذكارية.
يذكر أن مشروع كرة القدم للمدارس يأتي بالشراكة مع الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث انطلقت فعالياته في الفصل الثاني من العام الماضي، وتضمن إقامة دورات للمدربين والمدربات، مع توفير الأدوات اللازمة لهم، ليحقق المشروع في مرحلته الأولى نجاحاً لافتاً، بانتظار تطبيقه ضمن خطة استراتيجية تهدف لتوسيع المشروع ليشمل مديريات ومدارس على نطلق كبير يشمل جميع محافظات المملكة، مع إشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا إلى استحداث بطولات ومسابقات لهذه الفئة العمرية.
وكان المشروع حقق أرقاما لافتة خلال تطبيقه الفصل الثاني من العام الماضي، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات 2556، مثلوا 160 فريقا، فيما وصل عدد المدارس إلى 480، من 10 مديريات مختلفة، حيث يطمح إلى مضاعفة هذه الأعداد بحلول الأعوام الأربعة المقبلة.
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