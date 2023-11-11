اتحاد الكيك بوكسينغ يوقف 32 مدربا

مهند جويلس

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ألحق اتحاد الكيك بوكسينغ عقوبة الإيقاف بحق 32 مدربا وتحويلهم للجنة الانضباط والسلوك في الاتحاد، بهدف التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، عقب شكوى سابقة توجه بها هؤلاء المدربين للجنة الأولمبية قبل 3 أشهر بحق الاتحاد.وجاءت العقوبة بحق المدربين بعد اعتراضهم على أعمال عدة يقوم بها الاتحاد، وهم: أحمد البطوش، مراد الشلول، طلال العناقرة، فؤاد حيمور، عايد البطوش، ياسر أبو صفية، محمود الشهاب، مراد الجراجرة، اشتيان المدادحة، محمود أبو زلطة، أحمد راشد، إحسان الدبيسي، وحيد البطوش، جليل أحمد، محمود العثامين، عبد الله البطوش، محمود أبو همام، علي أحمد، رسمي الدويك، جاد سلامة، ماجد حسن، محمد سلامة، ناصر الدين عوض، أحمد دقس، مصعب جبرين، سيف الإسلام سلامة، عماد أبو ارميس، ضرار حيمور، رامي القيسي، قيس أبو عناب، إبراهيم العجالين وأنور أبو كف.ومن أبرز تلك الاعتراضات بحسب الشكوى التي تم تقديمها قبل أشهر عدة من قبل المدربين، هو عدم شراء الاتحاد جهاز التحكيم الإلكتروني رغم صرف مبلغ 5 آلاف دينار من قبل اللجنة الأولمبية لاقتنائه، إضافة إلى توقف تدريبات المنتخب الوطني لمدة تزيد على 6 أشهر مع منح مدربي المنتخبات رواتبهم بتلك الفترة.واعترض المدربون أيضا على الآلية التي تتم بها تعيين المدربين من دون وجود إعلان رسمي وبسرية تامة، ومن دون وجود لجنة تقييم للمفاضلة بين المدربين، إلى جانب اللعب بأسلوب الاحتراف من دون وجود معدات سلامة عامة للاعبين، وعدم متابعة الحالات الطبية نتيجة الإصابات في البطولات المحلية بالنسبة للاعبين، مع توقيع اللاعبين على تعهدات بعدم المسؤولية حال الإصابة.وجاء من بين المقدم بحقهم العقوبة، المدرب طلال العناقرة، والذي تقدم مؤخرا بطلب لاتحاد الكيك بوكسينغ من أجل المشاركة ببطولة العالم عن فئة "الماسترز"، بهدف تسجيله ضمن الوفد الأردني المشارك في البطولة، والتكفل الشخصي برسوم المشاركة والسفر ورسوم المشاركة، إلا أن الاتحاد رفض طلبه سابقا بحجة عدم تنسيقه مع الاتحاد بإصدار التأشيرة وعدم التحالقه بتدريبات المنتخب الوطني.وأشار العناقرة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد تعمد إصدار العقوبة في هذا التوقيت لعدم رغبتهم بمشاركته في بطولة العالم المقرر انطلاقها في 17 من الشهر الحالي في البرتغال، وإيجاد منفذ لهم بعدم مشاركته لوقوع عقوبة بحقه وتحويله للجنة الانضباط والسلوك بحسب رأيه.وأضاف: "هذا القرار ظالم بحق 32 مدربا هم أساس وقاعدة الكيك بوكسينغ في الأردن، وسنستأنف القرار الذي يضر بهذه الرياضة التي تضم مدربين من مختلف محافظات المملكة، وإيقافهم عن العمل والمشاركات سيعيد الاتحاد خطوات كبيرة للخلف، والتفكير بإنشاء نقابة خاصة بالمدربين والعمل بعيدا عن الاتحاد".وبدوره، قال رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ سامي الوحش: "إن العقوبة التي صدرت بحق المدربين جاءت بعد تشهيرهم بالاتحاد، وتقديم شكاوى بحقه تجاه اللجنة الأولمبية وهيئة مكافحة الفساد والقضاء، لوجود فساد مالي وإداري بالاتحاد، من دون أن تثبت اتهاماتهم بحق الاتحاد".وبين الوحش لـ"الغد"، أن هدف الشكوى كان تشويه صورة الاتحاد الذي حقق إنجازات لافتة خلال تولي أعضاء مجلس الإدارة الحالي مهامهم منذ عامين تقريبا، مشيرا إلى أن المنتخبات الوطنية حصدت 15 ميدالية في بطولات عالمية لمختلف الأعمار، وهو الاتحاد الأكثر إنجازا من بين الرياضات الفردية خلال الفترة الماضية حسب وصفه.وتابع: "أثبتت شكاوى المدربين بطلانها لدى القضاء واللجنة الأولمبية وهيئة مكافحة الفساد، بعدم اتخاذ أي إجراء بحقنا من خلال تلك الجهات خلال الفترة الماضية، وهناك شكاوى بحق المدربين موجودة في المحاكم من قبل الاتحاد".وجاء في البيان الموجه للمدربين بمنعهم من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بـ"الكيك بوكسينغ" لمدة 6 أشهر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب دفع غرامة مالية بواقع 50 دينارا لكل واحد منهم، مع تخفيض العقوبة لكل من يقدم اعتذاره والتعهد بعدم تكرارها.