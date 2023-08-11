اتحاد "المبارزة" يستضيف الدوري العالمي وبطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني

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عمان – يستضيف الاتحاد الأردني للمبارزة منافسات الدوري العالمي نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي، في لقاءات يتوقع أن تحفل بالندية والإثارة بين كوكبة اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه النسخة من البطولة، والتي تجمع عادة اللاعبين المميزين والمصنفين على لائحة الاتحاد الدولي لرياضة المبارزة.ويعقبها مباشرة استضافة بطولة غرب آسيا، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من منتخبات دول المنطقة، والتي تتنافس في مسابقات الفردي والفرق حسب الفئات العمرية المعتمدة.واتخذ الاتحاد كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة باستضافة هاتين البطولتين، وذلك من خلال تشكيل اللجان، وتوزيع أدوار العمل، ومتابعة الأعمال لإنجازها قبل الموعد الرسمي للاستحقاقين المهمين، خصوصا وأن الاتحاد يتمتع بخبرات كبيرة في مجال استضافة البطولات الكبرى وتنظيمها بالصورة الرائعة واخراجها بشكل إيجابي.وتأتي هذه الخطوة الإيجابية والتي تسجل لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور خالد عطيات ضمن برامج التطوير الواسعة التي يعتمد عليها الاتحاد حاليا في رفع المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، خصوصا أن مثل هذه البطولة تسهم كثيرا في رفع كفاءة اللاعبين وتعزز من خبراتهم، وتمنحهم الفرصة لخوض الكثير من اللقاءات ذات الطابع القوي.وخلال الفترة الماضية خطت رياضة المبارزة الأردنية خطوات واسعة نحو التطوير، والتقدم بكل قوة نحو اعتلاء المراكز المتقدمة سواء على المستوى العربي، أو الآسيوي، وذليل على ذلك الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الأخيرة، وخصوصا في منافسات دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، حيث تمكن اللاعبون واللاعبات من الحصول على 10 ميداليات من بينها ميداليتان ذهبيتان، وثلاث ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، حيث عززت هذه الحصيلة من الميداليات التي حصلت عليها البعثة الأردنية والتي وصلت في نهاية الدورة إلى 64 ميدالية ملونة.وتخضع المنتخبات الوطنية حاليا إلى تدريبات مكثفة تقام في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب بمشاركة كافة اللاعبين واللاعبات، ووسط متابعة مستمرة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في الوقت الذي ينتظر أن يعلن فيه الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية قائمة اللاعبين واللاعبات خلال الأيام المقبلة.من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الأولمبية وبصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية عن قائمة الرياضات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة هانشتغو الصينية اعتبارا من 23 أيلول (سبتمبر) المقبل، ومن بين هذه الرياضات “المبارزة” التي ينتظر أن تظهر بصورة طيبة وإيجابية في هذا المحفل الآسيوي الكبير، الذي يضم نخبة اللاعبين واللاعبات في قارة آسيا.نتائج اختبارات الشاراتأعلن الاتحاد نتائج اختبارات الشارات، والتي أقيمت في صالة لاتحاد بمدينة الحسين للشباب ، حيث حصل على المستوى الثالث والشارة الصفراء (صالح اشرف الراعي،حسين عبدالله حتاملة، كريم خالد عطيات، سليمان سفيان مغايضة، زياد سفيان مغايضة، زين الدين حمزة عابدين، عبدالرحمن إبراهيم صلاحات)، وحصل على المستوى الثاني والشارة البرتقالية (زينا مراد عطا، زاهية مراد عطا ، لين القضاه، عبادة مراد عطا، عون مراشدة، روسيل بدران، سلمى الأسعد)، وحصل على المستوى الأول والشارة الحمراء (ريان مراد زايد، أسماء عمرو، ليان وسام الرماحي، نور وسام الرماحي، زين ياسر الأسعد ازاد أيمن العبادي، الين أيمن العبادي سيف أبوعليا)