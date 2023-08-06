الأحد 06 آب 2023
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اتحاد المصارعة مطالب بدفع 85 ألفا رسوم استضافة بطولة العالم

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من معسكر المنتخب الوطني لشابات المصارعة في تركيا - (من المصدر)
عمان – يواصل اتحاد المصارعة، مفاوضاته الماراثونية مع ممثلي الاتحاد الدولي للمصارعة، من أجل إعفاء الأردن من رسوم استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تحتضنها صالة الأميرة سمية “المدينة الرياضية” بالفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) الحالي.اضافة اعلان
وتبلغ رسوم الاستضافة للبطولة العالمية 75 ألف فرنك سويسري (85 ألف دولار)، لكن اتحاد المصارعة ممثلا برئيسه م.محمد العواملة ونائبه م.عبدالله قطيشات، يبذلان جهودا حثيثة لإعفاء الأردن، الذي أخذ على عتاقه مهمة استضافة البطولة العالمية في وقت قياسي وضيق، مستندا إلى كفاءته وإرثه المتحقق من استضافة البطولة الآسيوية للشباب والناشئين تحت 15 و20 عاما.
وتحظى بطولة العالم تحت 20 عاما، بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة (457 لاعبا و183 لاعبة) إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة.
إلى ذلك، يقيم المنتخب الوطني لناشئات المصارعة وبدعم من الاتحاد الدولي، معسكرا تدريبيا في محافظة إسطنبول التركية، ويمتد حتى 13 من الشهر الحالي، بمشاركة اللاعبات: مايا قطيشات وتالا أبو خيط وليال سكر ونورا الطيبين، بقيادة المدرب رائد القيسي والمعالجة عرين الخريشا.
وسيتيح المعسكر فرصة الاحتكاك للاعبة نورا الطيبين، التي ستشارك في بطولة العالم إلى جانب اللاعبين، أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات وغيث عودة الله وعمر ضراغمة ومعتصم كساسبة (مصارعة رومانية)، صهيب مرافي وزيد اسحاق وأورتس شاميل وعبدالله مكون (مصارعة حرة)، بقيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي ورائد القيسي، ويساعدهم مدربي الفئات العمرية، هاني المرافي وإبراهيم عرعر.
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