الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد جدة يهزم أجمك الأوزبكي ويحجز مقعده في دور الـ 16

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المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله
حجز اتحاد جدة السعودي مقعده في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عبر فوزه المثير على مضيفه أجمك الأوزبكي 2 -1، يوم الاثنين، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة القارية.اضافة اعلان

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز هدفي الحسم في الدقيقتين 30 و34 ثم رد مارتن بواكيي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، ويحل سيباهان أصفهان الإيراني في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن القوة الجوية العراقي، ويتذيل أجمك الترتيب بدون رصيد.

وفي وقت لاحق يلتقي سيباهان مع القوة الجوية العراقي.

وبصرف النظر عن نتيجة مباراة سيباهان مع القوة الجوية، وكذلك بغض النظر عن محصلة الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ضمن الاتحاد التأهل للأدوار الإقصائية.
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