الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان والأرثوذكسي.. بين التأجيل وحسم لقب "سلة الناشئين"

فرحة لاعبي الأرثوذكسي بتحقيق الفوز الثاني على فريق اتحاد عمان - (من المصدر)
فرحة لاعبي الأرثوذكسي بتحقيق الفوز الثاني على فريق اتحاد عمان - (من المصدر)
عمان – يبحث فريق الأرثوذكسي عن التتويج بلقب دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل عند الساعة 7:30 من مساء اليوم نظيره فريق نادي اتحاد عمان في صالته “إميل وماري حداد” في منطقة عبدون، ضمن ثالث مواجهات “سلسلة النهائي”، في لقاء سيتم بثه عبر المنصة الرقمية “الغد سبورت”.اضافة اعلان
وكان فريق الأرثوذكسي، استهل مشواره بالفوز على فريق اتحاد عمان بنتيجة (66-56)، ثم كرر فوزه بحسمه ثاني المواجهات (50-49)، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في المواجهة الثالثة اليوم للتتويج باللقب، متسلحا بقوة لاعبيه فارس أبو سالم وعبدالرحمن الأدهم وجيلاني وهاشم خضر ومايكل ساحلية.
من جانبه، يرنو فريق اتحاد عمان من خطف الفوز من ملعب “نسور عبدون” في مهمة صعبة، سعيا إلى فرض جولة جديدة على الأرثوذكسي، خاصة وأنه يمتلك المفاتيح الهجومية القادرة على تحقيق ذلك، بوجود اللاعبين، ظافر كيالي وأزد يعيش وجهاد الصاحب وتاسوس وفيصل وهبة وآدم أبو لغد.
وشهدت المباراة الماضية من السلسلة، تراجعا كبيرا في نسب تصويب لاعبي الفريقين، حيث بلغت نسبة نجاح التسجيل من المسافات 27.8 % للأرثوذكسي و27.3 % لاتحاد عمان، والأخير بلغت نسبته في التسجيل من داخل القوس 37.5 % (15 من 40) ومن خارج القوس 11.5 % (3 من 26) ومن خط الرميات الحرة 50 % (10 من 20).
وبلغت نسبة نجاح الأرثوذكسي في التسجيل من داخل القوس 32 % (16 من 50) ومن خارج القوس 18.2 % (4 من 22) ومن خط الرميات الحرة 42.9 % (6 من 14).
ومن الجدير بالذكر، أن سلسلة الدور النهائي تتألف من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات متتالية، علما بأن بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة تشكل ختام موسم 2023-2024 بدوري الفئات العمرية لكرة السلة. 
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