الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان والأهلي ونجوم الأرثوذكسي يواصلون المطاردة بـ"سلة الناشئين"

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لاعب فريق نجوم اتحاد عمان حمزة زعاتري يسير بالكرة في مباراة سابقة - (من المصدر)
عمان – واصل فريق اتحاد عمان، تشديد الخناق على منافسه الأرثوذكسي، بفوزه على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (76-25)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.اضافة اعلان
وكان غازي عليان المسجل الأبرز من جانب لاعبي فريق اتحاد عمان بتسجيله 17 نقطة ومتابعة و4 تمريرات حاسمة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 20، فيما كان زميله حمزة شعبان الأعلى فاعلية بتسجيله 10 نقاط مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة و6 ستيل بفاعلية 23. وتغلب فريق نجوم الأردن على نظيره فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (64-19)، في لقاء برز فيه لاعبه يزن ناصر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 23 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على نجوم الأردن، الذي يأتي ثالثا بالرصيد النقطي نفسه من أربع مباريات، فيما يستقر الرياضي رابعا برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفهم نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.
ولحساب مباريات المجموعة الثانية، تغلب الأهلي على الجبيهة (81-44)، في لقاء برز فيه لاعبه بكر بتسجيله 14 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين و9 ستيل بفاعلية 27، فيما كان عبدالله المعايطة المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي الجبيهة بـ20 نقطة مع 8 متابعات وتمريرتين و6 ستيل.
وحقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا كبيرا على نظيره المقاولون بنتيجة (82-38)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 13 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 25، فيما تغلب فريق الإنجليزية على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (73-31).
ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأهلي، الذي يأتي ثالثا بالرصيد النقطي نفسه من أربع مباريات، فيما يحتل فريقا نجوم اتحاد عمان والجبيهة المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط، ويتذيل المقاولون الترتيب برصيد 3 نقاط.
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