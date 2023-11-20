اتحاد عمان والإنجليزية يتطلعان لمواصلة انطلاقتهما المثالية في "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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يسعى فريق اتحاد عمان إلى مواصلة عروضه القوية في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق نجوم الإنجليزية عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الفحيص، ضمن ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى، فيما تحتضن صالة الأرثوذكسي بالتوقيت ذاته مباراة فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولون عن مباريات المجموعة الثانية.وتقام اليوم أيضا ثلاث مباريات، في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة عند الساعة 5 مساء عن المجموعة الأولى، فيما يقام لقاءان عن المجموعة الثانية، الأول يجمع بين الإنجليزية ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، فيما يلتقي الأهلي والجبيهة عند الساعة 8 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.وكان فريق اتحاد عمان، حقق فوزا عريضا على نظيره الرياضي بنتيجة (102-59) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة عن مباريات المجموعة الأولى، التي يتصدرها الأرثوذكسي برصيد 8 نقاط، فيما قفز فريق اتحاد عمان للمركز الثاني بين ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على فريقي نجوم الأردن والرياضي، اللذان حلا في المركزين الثالث والرابع، ويأتي فريقا نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين لكل فريق.وبرز محمد آدم في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 30 نقطة و15 متابعة بفاعلية 34، يليه حمزة شعبان بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة و2 ستيل بفاعلية 28، فيما برز اللاعب زين عواملة من جانب الرياضي بتسجيله 10 نقاط و9 متابعات وتمريرة حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 14.وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام لفريق اتحاد عمان 42 % (39 من 92) مقابل 33 % للرياضي (23 من 68)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل اتحاد عمان من داخل القوس 49 % (34 من 69) مقابل 42% (21 من 50) للرياضي، و21 % من خارج القوس (5 من 23) مقابل 11 % (2 من 18) و79 % من خط الرميات الحرة (19 من 24) مقابل 32 % للرياضي (11 من 34).