الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان والإنجليزية يلتقيان المقاولين والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين" اليوم

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لاعب الأرثوذكسي مايكل ساحلية يحاول المرور بالكرة أمام رقابة لاعب المقاولين باسل خضر – (من المصدر)
عمان – تستأنف اليوم مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والمقاولين الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة الإنجليزية والأرثوذكسي الساعة 8:30 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت" في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".اضافة اعلان
ويتصدر فريق الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المرحلة الثالثة برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي فريقا اتحاد عمان والمقاولين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل فريق.
وفاز الأرثوذكسي على المقاولين بنتيجة (82-46)، في لقاء برز فيه لاعبه مايكل ساحلية بتسجيله 28 نقطة و3 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 30، يليه هاشم خضر بتسجيله 8 نقاط و12 متابعة و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 24، فيما كان محمد الصغير الأبرز من جانب المقاولين بتسجيله 15 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات و4 سرقات للكرة بفاعلية 11.
وفي مباراة أخرى، تغلب فريق الإنجليزية على فريق اتحاد عمان بنتيجة (65-53)، في لقاء برز فيه لاعبه كريم خوالده بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 27 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان ظافر كيالي اللاعب الأعلى فاعلية من جانب اتحاد عمان بـ 16، مع تسجيله 9 نقاط و8 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت.
ووفقا للتعليمات، يتم في هذا الدور ترتيب مراكز الفرق من 1 إلى 4، لتحديد هوية طرفي النهائي، الذي يقام بسلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة على "الميدالية البرونزية"، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.  
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