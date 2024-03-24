الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان يبحث عن التتويج.. والأرثوذكسي لفرض "جولة فاصلة"

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لاعب الأرثوذكسي محمد الأوسطه يتجه للتسجيل بسلة اتحاد عمان في لقاء سابق – (من المصدر)
عمان - يأمل فريق نادي اتحاد عمان بحسم "سلسلة النهائي" والصعود إلى منصة التتويج، عندما يلتقي نظيره فريق النادي الأرثوذكسي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن رابع لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري الناشئين تحت 16 عاما بكرة السلة.اضافة اعلان
وسيكون اللقاء مبثوثا عبر المنصة الرقمية لصحيفة "الغد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليق الزميلين محمد ملص وزيد ساحوري.
ويتقدم اتحاد عمان على الأرثوذكسي (2-1) في النتيجة الإجمالية للسلسلة، بعد خسارته اللقاء الأول (75-90)، قبل أن يحقق الفوز في اللقاءين الثاني والثالث تواليا بنتيجتي (70-56) و(72-67)، والفوز اليوم سيضعه على منصة التتويج بطلا للمسابقة المحلية، فيما يتطلع "حامل اللقب" الأرثوذكسي، إلى إعادة المواجهة إلى "نقطة الصفر" وفرض لقاء فاصل على اللقب، علما بأن سلسلة الدور النهائي تتكون من خمس مباريات مفترضة، ويحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات. 
ويعتمد اتحاد عمان بقيادة مدربه محمد ادعيس، على القدرات الهجومية المميزة للاعبه عبدالمجيد شديفات في صناعة اللعب والتمرير، بإسناد من معتز صويص وحمزة شعبان على الأطراف، فيما يحظى اللاعبان سند غزال وعمرو العموري بالهدوء والتركيز المطلوبين للم والتسجيل تحت السلتين، كما يمتلك اتحاد عمان خيارات جيدة في دكة بدلائه بوجود اللاعبين؛ راشد شامي وظافر كيالي وغازي عليان ومحمد خريسات ويزن أبو غوش، وسيكونون متاحين لخوض اللقاء والمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة؛ فيما يستمر غياب اللاعب محمد آدم للإصابة.
وفي الناحية المقابلة، لن يرضى مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس بغير الفوز من أجل إنعاش فرص فريقه في الحفاظ على لقبه وتحقيق إنجاز شخصي له، لكن يتعين عليه أن يكون أكثر هدوءا في دراسة مفاتيح لعب منافسه، بعيدا عن نقل توتره وجهازه المعاون إلى لاعبيه، بعدما شهدت المباراة الأخيرة اعتراضا حادا على أداء الطاقم التحكيمي بقيادة د.إياد أبو طوق وثامر السباعي وخلدون الديسيت.
ومن المتوقع أن يتولى برينين كاسترو مهمة صناعة اللعب، بحثا عن استعادة حسه القيادي في بناء الهجمات وتزويد زملائه بالتمريرات الحاسمة بإسناد من ليث ساحلية وفارس سماوي حول القوس، وذلك لاستغلال التحركات القوية لمحمود ذياب والطيب قاسم تحت السلتين، فيما ينتظر أن يعمد المدرب يوسف الفقس إلى توزيع الجهد البدني بين لاعبيه مع وجود البدلاء، باسل وكرم الفرج وعبدالله ادعيس ومحمد أبو غوش على الدكة، بدلا من إبقاء خياراته محصورة في المداورة مع اللاعبين، محمد الأوسطه وتامر عنكي وسند ماضي.  
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