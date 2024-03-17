الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان يفرض التعادل مع الأرثوذكسي في سلسلة نهائي "سلة الناشئين"

لاعب اتحاد عمان حمزة شعبان يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الأرثوذكسي - (من المصدر)
لاعب اتحاد عمان حمزة شعبان يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الأرثوذكسي - (من المصدر)
 فرض فريق نادي اتحاد عمان التعادل في سلسلة نهائي دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه في اللقاء الثاني على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 70-56 (النصف الأول 33-29)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وكان "نسور" الأرثوذكسي، حسم المواجهة الأولى من سلسلة النهائي (90-75)، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون، ضمن ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي، التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة.
وتجاوز اتحاد عمان بدايته البطيئة ليحسم الفترة الأولى (14-13)، قبل أن تقوده السلات المتنوعة لأبرز نجومه صويص وغزال وشعبان لحسم النصف الأول (33-29) مستغلا تفوقه في الفترة الثانية (19-16)، قبل أن تبادل الفريقان عملية التسجيل في الفترة الثالثة التي تقدم فيها اتحاد عمان (21-18)، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بعد سيطرته المطلقة على الفترة الأخيرة (16-9).
وبرز معتز صويص في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بتسجيله 21 نقطة و7 متابعات وتمريرتين و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، يليه سند غزال بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و12 متابعة وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 20، فيما كان الطيب قاسم اللاعب الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بتسجيله 7 نقاط و22 متابعة وسرقة للكرة بفاعلية 22.
وسجل اتحاد عمان 16 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة للأرثوذكسي، و23 نقطة من "الفاست بريك" مقابل 17 نقطة للأرثوذكسي، الذي سجل 21 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 6 نقاط لاتحاد عمان، والأخير لم تظهر فاعلية دكة بدلائه في الشكل المطلوب بإضافتها 4 نقاط فقط، مقابل 19 نقطة جاءت من "بنش" الأرثوذكسي.
وبلغت نسبة نجاح لاعبي اتحاد عمان في التسجيل من داخل القوس 38.2 % (21 من 55) و22.2 % من خارج القوس (6 من 27) و66.7 % من خط الرميات الحرة (10 من 15)، فيما بلغت نسبة نجاح لاعبي الأرثوذكسي في التسجيل من داخل القوس 28.3 % (17 من 60) و22.2 % من خارج القوس (4 من 18) و66.7 % من خط الرميات الحرة (10 من 15). 
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الإنجليزية أحرز المركز الثالث "الميدالية البرونزية" بفوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي في مباراتين متتاليتين (62-37) و(81-43)، في السلسلة القصيرة التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي 3 مباريات مفترضة.
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