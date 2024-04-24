اتحاد عمان يمضي نحو اقتحام "سلة" الناشئات والسيدات.. ويتطلع لإنشاء صالة رياضية

خالد تيسير العميري

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عمان – يسير نادي اتحاد عمان لكرة السلة، بخطوات واثقة ومدروسة نحو اقتحام منافسات دوري الفئات العمرية على صعيد الناشئات في الموسم الجديد، فضلا عن سعيه الجاد لتأسيس فريق نسوي له.ويعد نادي اتحاد عمان، من الفرق الحاضنة لمواهب العديد من اللاعبين الناشئين ومنافسا حقيقيا على ألقاب البطولات التي يشارك فيها بالفئات كافة، على المستويين المحلي والخارجي.ويقول إبراهيم جرار، المؤسس والمدير العام لنادي اتحاد عمان في معرض حديثه لـ "الغد": "لقد حسمنا قرارنا في تشكيل فرق فئات عمرية على صعيد الناشئات، مع بداية الصيف الحالي سنشكل فرقا للفئتين تحت 14 و16 عاما بهدف المشاركة في دوري الفئات العمرية للناشئات بالموسم المقبل، لدينا أولويات واضحة ونفضل العمل بطريقة متدرجة ومدروسة".وأضاف: "ننظر إلى اللاعبات الناشئات باعتبارهن المستقبل الحقيقي للنادي، نحن نخطط لسنوات طويلة للأمام ولا نبحث عن تحقيق إنجازات مؤقتة، وأهدافنا ترتكز على البناء والتطوير والديمومة".واستطرد: "هناك العديد من اللاعبات اللواتي لا يجدن أندية حاضنة لمواهبهن على صعيد السيدات، وذلك أمر غير مقبول ولا يجب أن تتحمل تداعياته اللاعبة وتركها تواجه مصيرا مجهولا دون البحث عن حلول، لذلك فإن إيجاد فريق للسيدات يساعد تلك اللاعبات على تنمية وصقل مهاراتهن، وخلق بيئة رياضية محفزة وآمنة لهن".ولدى سؤاله عن دخولهم في مفاوضات شفهية مع أحد المدربين المحليين لتولي مهمة تدريب فريق السيدات، أشار جرار: "نعم؛ لقد استمزجنا رأي المدرب زيد ساحوري لتولي مهمة تدريب فريقنا للسيدات وبحث الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، لم نتوصل لاتفاق رسمي بعد، لكن المدرب على رأس قائمة أولوياتنا لإدارة مشروعنا النسوي، إيمانا منا بقدرته على ترجمة أهدافنا إلى نتائج ملموسة على المدى البعيد"، مشددا أنهم بانتظار معرفة أجندة البطولات النسوية للمرحلة المقبلة قبل البدء بتطبيق مشروعهم النسوي على أرض الواقع.واستبعد إبراهيم جرار إمكانية إشراك الفريق النسوي الجديد لنادي اتحاد عمان - الذي يتطلعون لاستحداثه - في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية للسيدات بكرة السلة، والتي يستضيفها نادي شباب الفحيص في ملعبه الخاص بمدينة الفحيص خلال الفترة الزمنية من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، لافتا: "نفضل العمل بصورة منطقية، لن نبدأ نشاطنا النسوي بالصعود إلى قمة الهرم منذ البداية، ولن نكون منافسين في البدايات التي سندخلها بطموحات البناء والتطوير، بشكل يمكننا لاحقا من خدمة أهدافنا في المنافسة، والتي لن تكون مقتصرة على المستوى المحلي فقط، فنحن نسعى إلى وضع بصمتنا في الساحة الخارجية، وبشكل يعكس حقيقة تطور كرة السلة النسوية في الأردن".وثمن جرار الدعم المعنوي الكبير الذي أظهره اتحاد كرة السلة تجاه الخطوة التي سيقدم عليها نادي اتحاد عمان حول تأسيس فرق الناشئات والسيدات، بقوله: "رحب اتحاد كرة السلة بالفكرة وننتظر معرفة الأجندة المتعلقة بالبطولات النسوية المدرجة تحت مظلته، بشكل يساعدنا على وضع أهدافنا بصورة صحيحة".ويدرس مسؤولو نادي اتحاد عمان، إمكانية إنشاء صالة رياضية خاصة بالنادي، لخدمة فرقه واستضافة مبارياته البيتية في البطولات كافة للجنسين، حيث يقول جرار بهذا الصدد: "نمتلك مشروعا خاصا بإنشاء ملعب وفكرتنا قيد الدراسة، لم نحدد المكان وأي أمور أخرى، سنتأكد من حصولنا على الموافقات الرسمية اللازمة كافة قبل البدء بإنجاز مشروعنا".وتطرق جرار للحديث عن إصابة اللاعبين عمرو العموري ومحمد آدم، حيث أصيب الأول بكسور في عظمة "العضد" بين مفصلي الكوع والكتف في "سلسلة نهائي" دوري الناشئين تحت 16 سنة، فيما عانى آدم من تداعيات إصابة سابقة تعرض لها رفقة المنتخب الوطني ببطولة آسيا العام 2016 مع وجود كدمات على العظم وتمزق في أربطة الكاحل، مؤكدا: "يسير اللاعبان في برنامج إعادة التأهيل، حتى يكونا في أتم الجاهزية لخوض الموسم المقبل"، لافتا أن اللاعبين قد يغيبان عن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والتي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، للمرة الأولى في تاريخه، ما لم يحصلا على الضوء الأخضر للعودة الآمنة إلى اللعب بعيدا عن استعجال عودتهما، التي قد تتسبب بتعرضهما لانتكاسة جديدة.