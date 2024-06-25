 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد كرة القدم يحدد مواعيد بطولاته للموسم المقبل

مبنى اتحاد كرة القدم
مبنى اتحاد كرة القدم

حدد اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد بطولاته رسميا للموسم الكروي المقبل 2024-2025، الذي يبدأ في 8 آب المقبل عبر بطولة الدوري الأردني للمحترفين، ويستمر حتى شهر أيار من العام 2025.

اضافة اعلان
وعمم الاتحاد مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، إضافة إلى فترات التسجيل للاعبين، مع الإشارة إلى أن لائحة البطولات التي ستصدر لاحقا ستتضمن تعديلات على نظام بعض البطولات وعدد الفرق الهابطة من الدوري الأردني للمحترفين وبطولتي الدرجة الأولى والثانية ضمن رؤية واستراتيجية الاتحاد لرفع مستوى البطولات، كما حدد فترات تسجيل اللاعبين الجدد لمختلف الدرجات.


وراعى اتحاد الكرة خطة إعداد المنتخب الوطني الأول، بحيث تنطلق مرحلة ذهاب دوري المحترفين بتاريخ 8-8-2024 وتستمر لغاية 7-12-2024، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 6-2-2025 وتستمر لغاية تاريخ 3-5-2025، على أن يتخلل البطولة أربع فترات توقف خلال أيام الفيفا وهي: فترة التوقف الأولى من 24-8-2024 ولغاية 10-9-2024، وفترة التوقف الثانية من 29-9-2024 ولغاية 15-10-2024، وفترة التوقف الثالثة من 3-11-2024 ولغاية 19-11-2024، وفترة التوقف الرابعة من 9-3-2025 ولغاية 25-3-2025.


وتنطلق بطولة درع الاتحاد خلال فترات التوقف المشار إليها دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث سيتم توزيع أندية المحترفين المشاركة بهذه البطولة على مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وسيتم إقامة جولات البطولة: الجولة الأولى خلال الفترة من 29 ولغاية 31-8-2024، والجولة الثانية خلال الفترة من 5 ولغاية 7-9-2024، والجولة الثالثة خلال الفترة من 3 ولغاية 5-10-2024، والجولة الرابعة خلال الفترة من 10 ولغاية 12-10-2024، والجولة الخامسة خلال الفترة من 7 ولغاية 9-11-2024، والدور قبل النهائي يوم 15-11-2024، و المباراة النهائية 20-11-2024.

 

ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، خلال الفترة من 1 ولغاية 7-10-2024، فيما يكون دور (32) خلال الفترة من 20 لغاية 24-11- 2024، ودور (16) خلال الفترة من 12 لغاية 13-12-2024، وتقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 19 لغاية 21-12- 2024.


وفي حال تأهل فرق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات الدور بتاريخ 26 / 12 / 2024، على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 31- 12-2024.


وفي حال عدم تأهل أي فريق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات هذا الدور والمباراة النهائية بعد اختتام الدوري الأردني للمحترفين.


فيما تقام مباراة كأس السوبر بنظام الذهاب والإياب والتي ستجمع بطل دوري المحترفين مع بطل "كأس الأردن CFI" للموسم 2023/2024 وفي حال كان بطل الدوري وبطل الكأس فريق واحد تقام مباريات كأس السوبر بين بطل الدوري والفريق الحائز على المركز الثاني بدوري المحترفين بحيث تقام مباراة الذهاب بتاريخ 25-1-2025 على أن تقام مباراة الإياب بتاريخ 31-1-2025.


وتنطلق بطولة دوري الدرجة الأولى خلال الفترة من 15-9-2024 وتستمر لغاية 25-12-2024، على أن يشارك بالبطولة عدد من فرق أندية المحترفين لفئة تحت (23) وسيتم إصدار تعليمات خاصة بذلك.


فيما تنطلق بطولة دوري الدرجة الثانية خلال الفترة من 10-10-2024 وتستمر لغاية 21-12-2024، وبطولة دوري الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 21-7-2024 وتستمر لغاية 14-9-2024.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من مواجهة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد ببطولة دوري المحترفين - (من المصدر)

إصدار أجندة الموسم الكروي.. دوري المحترفين ينطلق في 8 آب

منذ2 ساعة
لاعب فيلادلفيا مالك كنعان في طريقه للتسجيل بسلة فريق رم - (من المصدر)

جراسا الأكثر فوزا والأقوى دفاعا.. و"رم" الأفضل تسجيلا

منذ2 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

3 مباريات في انطلاقة المرحلة الثانية اليوم

منذ2 ساعة
لاعبان يتنافسان في بطولة دولية سابقة جرت في الأردن - (من المصدر)

مشاركة عالمية كبيرة في بطولة الأردن لكرة الطاولة

منذ2 ساعة
الإعلامي لطفي الزعبي

لطفي الزعبي.. "واسطة" أدخلته الإعلام الرياضي و"بودكاست" ميزه في الشاشات العربية

منذ2 ساعة
السائق فادي شاهين يقوم بتجهيز سياراته استعدادا للسباق -(من المصدر)

السائقون الأردنيون يتطلعون لإيقاف فغالي في سباق الرمان

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 