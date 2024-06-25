اتحاد كرة القدم يحدد مواعيد بطولاته للموسم المقبل

حدد اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد بطولاته رسميا للموسم الكروي المقبل 2024-2025، الذي يبدأ في 8 آب المقبل عبر بطولة الدوري الأردني للمحترفين، ويستمر حتى شهر أيار من العام 2025.

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وعمم الاتحاد مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، إضافة إلى فترات التسجيل للاعبين، مع الإشارة إلى أن لائحة البطولات التي ستصدر لاحقا ستتضمن تعديلات على نظام بعض البطولات وعدد الفرق الهابطة من الدوري الأردني للمحترفين وبطولتي الدرجة الأولى والثانية ضمن رؤية واستراتيجية الاتحاد لرفع مستوى البطولات، كما حدد فترات تسجيل اللاعبين الجدد لمختلف الدرجات.



وراعى اتحاد الكرة خطة إعداد المنتخب الوطني الأول، بحيث تنطلق مرحلة ذهاب دوري المحترفين بتاريخ 8-8-2024 وتستمر لغاية 7-12-2024، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 6-2-2025 وتستمر لغاية تاريخ 3-5-2025، على أن يتخلل البطولة أربع فترات توقف خلال أيام الفيفا وهي: فترة التوقف الأولى من 24-8-2024 ولغاية 10-9-2024، وفترة التوقف الثانية من 29-9-2024 ولغاية 15-10-2024، وفترة التوقف الثالثة من 3-11-2024 ولغاية 19-11-2024، وفترة التوقف الرابعة من 9-3-2025 ولغاية 25-3-2025.



وتنطلق بطولة درع الاتحاد خلال فترات التوقف المشار إليها دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث سيتم توزيع أندية المحترفين المشاركة بهذه البطولة على مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وسيتم إقامة جولات البطولة: الجولة الأولى خلال الفترة من 29 ولغاية 31-8-2024، والجولة الثانية خلال الفترة من 5 ولغاية 7-9-2024، والجولة الثالثة خلال الفترة من 3 ولغاية 5-10-2024، والجولة الرابعة خلال الفترة من 10 ولغاية 12-10-2024، والجولة الخامسة خلال الفترة من 7 ولغاية 9-11-2024، والدور قبل النهائي يوم 15-11-2024، و المباراة النهائية 20-11-2024.

ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، خلال الفترة من 1 ولغاية 7-10-2024، فيما يكون دور (32) خلال الفترة من 20 لغاية 24-11- 2024، ودور (16) خلال الفترة من 12 لغاية 13-12-2024، وتقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 19 لغاية 21-12- 2024.



وفي حال تأهل فرق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات الدور بتاريخ 26 / 12 / 2024، على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 31- 12-2024.



وفي حال عدم تأهل أي فريق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات هذا الدور والمباراة النهائية بعد اختتام الدوري الأردني للمحترفين.



فيما تقام مباراة كأس السوبر بنظام الذهاب والإياب والتي ستجمع بطل دوري المحترفين مع بطل "كأس الأردن CFI" للموسم 2023/2024 وفي حال كان بطل الدوري وبطل الكأس فريق واحد تقام مباريات كأس السوبر بين بطل الدوري والفريق الحائز على المركز الثاني بدوري المحترفين بحيث تقام مباراة الذهاب بتاريخ 25-1-2025 على أن تقام مباراة الإياب بتاريخ 31-1-2025.



وتنطلق بطولة دوري الدرجة الأولى خلال الفترة من 15-9-2024 وتستمر لغاية 25-12-2024، على أن يشارك بالبطولة عدد من فرق أندية المحترفين لفئة تحت (23) وسيتم إصدار تعليمات خاصة بذلك.



فيما تنطلق بطولة دوري الدرجة الثانية خلال الفترة من 10-10-2024 وتستمر لغاية 21-12-2024، وبطولة دوري الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 21-7-2024 وتستمر لغاية 14-9-2024.