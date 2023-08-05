اتفاقية تعاون بين صندوق دعم الشباب والرياضة وشركة E-Ride JO

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عمان -الغد - وقعت وزارة الشباب ممثلة بصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية اتفاقية تعاون مع شركة E-Ride JO، أول شركة نقل صديقة للبيئة في الأردن والرائدة في توفير حلول النقل الذكية، يتم بموجبها تزويد مدينة الحسين للشباب بعدد من الدراجات والسكوترات E-Ride JO الكهربائية الصديقة للبيئة؛ وذلك لخدمة زوار المدينة.ويأتي هذا التعاون ترسيخًا لمفهوم النقل المستدام، والاهتمام بالبيئة من خلال توفير وسائل تنقل كهربائية عصرية.وتم توقيع الاتفاقية في مقر إدارة مدينة الحسين للشباب، بحضور مديرها العام بسام الخلايلة، بين وزارة الشباب ممثلة بمدير صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ثامر صالح النسور، والمؤسس والمدير العام لشركة E-Ride JO حسام داود.وأعرب داود عن امتنانه لتوقيع هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا التوقيع مع وزارة الشباب لتزويـد مدينة الحسين للشباب بخدمات E-Ride Jo من سكوترات ودراجات كهربائية، كتجربة جديدة لزوار المدينة بأفضل حلول النقل الصديق للبيئة، حيث تعتبر مدينة الحسين للشباب إحدى أبرز معالم العاصمة عمّان، وتضم في أيام الصيف أكبر تجمع شبابي من خلال استقطاب آلاف الزوار يومياً والمهتمين بمختلف المجالات الرياضية والترفيهية".وأضاف: "تسعى شركة E-Ride JO منذ بداياتها إلى عقد شراكات مع جهات خاصة وحكومية لتزويد مواقع هذه الجهات بمحطات لتأجير الدراجات والسكوترات الكهربائية، لتوسيع رقعة الخدمة التي تقدمها الشركة على مستوى المملكة، ونضع نصب أعيننا التوسع في غالبية الحدائق العامة والجامعات والمواقع السياحية والمحافظات الكبرى في الأردن، ونتطلع بعدها إلى الدخول في مجال المنافسة الإقليمية وبدء تزويد الخدمة في دول أخرى مجاورة، حيث نرى أن لكل من الدراجات والسكوترات الكهربائية الأثر الكبير في تحسين وسائل التنقل الصديقة للبيئة وبالتالي ستنعكس على جودة الحياة للمستخدمين".من جانبه، علق النسور على هذه الاتفاقية قائلا: "نسعى دائما في وزارة الشباب، لتوفير كل ما هو جديد ومميز لرواد المدن الرياضية للمحافظة على رونقها ورفع مستوى الخدمة للزوار، ومن هذا المنطلق جاءت الشراكة مع شركة E-Ride JO لتقديم هذه الحلول المبتكرة لزوار المدن الرياضية، وتعتبر هذه الاتفاقية مع الشركة الخطوة الأولى التي ستعمم على باقي المدن الرياضية".وبموجب هذه الاتفاقية، ستتاح للزوار فرصة الاستمتاع بالدراجات والسكوترات الكهربائية عالية الجودة والأمان داخل المدينة الرياضية وذلك من خلال تطبيق E-Ride Jo على الهاتف المحمول والذي سيمكن المستخدمين من تحديد موقع المركبة واستئجارها بسهولة وتتبع ركوبهم ومراقبة بصمتهم الكربونية، وذلك مقابل مبلغ رمزي بسيط كبدل إيجار، وسيتم توفير نقاط توزيع محددة في مختلف أنحاء المدينة لتسهيل الوصول إليها.إضافة إلى ذلك، ستقدم E-Ride JO تدريبًا توعويًا لوزارة الشباب للزوار بشأن كيفية استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بأمان.وتعد هذه الشراكة الواعدة بين E-Ride JO ووزارة الشباب، أولى خطوات تعزيز النقل المستدام في المملكة، وسيكون لها أثرا بالغا في ترسيخ أهمية النقل المستدام في ثقافه المجتمع الأردني، كما أنها سترتقي بالتجربة الرياضية والترفيهية في المدينة الرياضية.