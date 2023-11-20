الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية تعاون بين "غرب آسيا" ومركز الملك سلمان للإغاثة

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم -(من المصدر)
رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم -(من المصدر)
 وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم أمس، اتفاقية تعاون مشتركة.
وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في عمّان، ووقعها ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ود. عقيل الغامدي مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.اضافة اعلان
وأكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد، متمنيًا أن تحقق الاتفاقية أهدافها بتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف لخدمة المنطقة والإتحادات الأهلية.
وأشاد السالم بالاتفاقية مؤكدًا أنها ستسهم بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الواقعية التي نفذها الاتحاد السعودي مؤخراً ضمن برامجه الإنسانية المجتمعية، إلى جانب استثمار خبرات مركز الملك سلمان الكبيرة ومخططاته الرائدة في مجال الإغاثة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والمهاري التي تصب كأحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية التي تهدف لإكساب المهارات المتنوعة والاعتماد الذاتي وكسب سبل العيش من خلال تدريب مدربين كرة القدم، اكتشاف المواهب الشابة، وتهيأتهم لفرص العمل في المجالات الرياضية المختلفة.
وفور توقيع هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع الانساني التطوعي في مخيم الزعتري لتدريب 50 مدرباً من اللاجئين السوريين على شهادة تدريب كرة القدم المستوى الثالث، وتنفيذ الدوري الرياضي الأول بمشاركة 300 طفل يقوم بتدريبهم المدربون الخريجون الذي سيتم حصولهم على مدخولهم الأول نتيجة التدريب في هذه المنافسة الرياضية التي ستقام في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم الواقع في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري.
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