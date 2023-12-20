الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاق مبدئي بين اتحاد الطائرة و"التربية الريادية" لرعاية الدوري الممتاز

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من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة - (الغد)
عمان - أعلن نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن الوصول إلى اتفاق مبدئي مع مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داوود، لرعاية الدوري الممتاز للكرة الطائرة لمدة 3 سنوات، مشيرا أن ما نسبته 70 % من اتفاقية الرعاية ستوجه إلى أندية اللعبة والمنتخبات الوطنية.اضافة اعلان
جاء ذلك، على هامش اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية، الذي عقد في قاعة السلام في مدينة الحسين للشباب.
وأكد قطيشات على أهمية استضافة البطولة، تبعا للقيمة الفنية للأندية المشاركة، مثمنا استجابة القامات الوطنية ورجال الأعمال لدعم خطط ونشاطات اتحاد الكرة الطائرة.
وأشار قطيشات إلى أن الأندية التي أعلنت مشاركتها في البطولة التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 28 شباط (فبراير) المقبل، هي كاظمة وبرقان (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، الأهلي والسويحلي (ليبيا)، بني ياس (الإمارات)، السيب والنجمة (البحرين) وشباب الحسين وعيرا (الأردن)، متوقعا أن يصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقا مع إغلاق باب التسجيل في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأوضح قطيشات، أن صالة قصر الرياضة بات جاهزة لاستضافة الحدث العربي، والوصول إلى اتفاق بالنسبة لاستخدامها وحل مشكلة البساط، في الوقت الذي تتدرب فيه الفرق بصالات المدارس الريادية، جامعة البتراء، الجامعة الأردنية، المشرق، والبكالوريا، وأضاف: "توصلنا إلى اتفاقيات مع الفنادق، وحللنا مشكلة المواصلات، والفريق الطبي من الخدمات الطبية الملكية، ونشكر مساهمات قوات الأمن العام والدرك والقوات المسلحة الأردنية على دعمها للبطولة".
وكشف قطيشات عن الوصول إلى اتفاق مع وزارة الشباب إلى تخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطات كرة الطائرة، موضحا أن الاتفاق جرى بطرح الاتحاد بتأمين الداعمين لصيانة وتأهيل الصالة، حيث أكد داوود ورجل الأعمال أيمن أبو هنية تكفلهما بتوفير الدعم المطلوب لأغراض الصيانة.
وفي رده على استفسار "الغد" حول جاذبية نشاطات الكرة الطائرة لرعايته المتوقعة، بين داوود أن رعاية الكرة الطائرة جاءت حرصا على تحقيق المصلحة الوطنية للرياضة الأردنية، وأنه اتفق مع قطيشات على الخطوط العريضة لخطة الرعاية، والتي ستتوجه إلى الأندية والمنتخبات الوطنية وسيتم الكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة".
من ناحيته، أشار أبو هنية إلى أن دعم بطولة الأندية العربية، ينطلق من المسؤولية الوطنية، مثمنا الجهود والخطوات الساعية للتطوير، ومؤكدا على جاهزية تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح المنشود.
وصرح مدير البطولة سليمان العساف، أنه تم إنجاز ما نسبته 90 % من تجهيزات استضافة البطولة، مقدرا وقفة القامات الوطنية من رجال الأعمال في اللجنة المنظمة لاستضافة أقوى بطولات الأندية العربية، الذي يمثل فيها فريقا شباب الأردن وعيرا الطائرة الأردنية.
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