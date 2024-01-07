الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع الهيئة العامة يناقش تحضيرات "التايكواندو" الأولمبية

1704624134761091200
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (يسار) في مواجهة مع احد منافسيه في بطولة سابقة.-(من المصدر)
عمان - يعقد مجلس إدارة اتحاد التايكواندو اجتماع الهيئة العامة عند الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل، للمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي وخطة العام الحالي.اضافة اعلان
ومن بين المناقشات التي سيتم طرحها في الاجتماع، الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الأولمبية باتحاد التايكواندو لاعتماد خطة العام الحالي، ومناقشة الخطة الأولمبية للاعبين.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وضع خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، إضافة إلى المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية.
وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة العام الحالي، مثل بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) والفجيرة الدولية الحادية عشرة (عيار نجمتين) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل).
ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا، خصوصا في أولمبياد باريس 2024.
وحسب ما علمت به "الغد"، فيما يتعلق بالمشاركة الخارجية للمنتخب الوطني، ستتم مخاطبة اللجنة الأولمبية حول كل بطولة على حدة، قبل أن تتم المصادقة على المشاركة.
وسيغادر المنتخب الوطني يوم 18 الحالي إلى الفجيرة، لإقامة معسكر تدريبي مدته أسبوعين، استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية الذي ينظمهما نادي الفجيرة للألعاب القتالية.
وشكل اتحاد التايكواندو يوم أمس، الوفد الرسمي المشارك في البطولتين، ويتكون من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدربين محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجين لانا جوردن ولؤي المرايات واللاعبين جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمود الطرايرة وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.
ويأتي هذا المعسكر التدريبي إضافة إلى بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024، والتي تقام في الصين.
وتتيح بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للاعبين المشاركين لتحسين تصنيفهم الدولي، ووفقا لتعليمات بطولة كأس العرب تقام المباريات على نظام خروج المغلوب من مرة واحدة. 
كما سيتم تطبيق قانون المنافسات الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو، وفقا لأخر تعديلاته التي أقرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي (أفضل 3 جولات)، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين مع دقيقة استراحة، ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة، ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف ودقيقة استراحة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704637670181677400

"النشامى" أمام اليابان.. ند قوي رغم الفوارق الفنية

منذ1 ساعة
1704617810780898000

أندية دوري المحترفين.. فسخ عقود وشكاوى متزايدة ومستقبل مجهول

منذ1 ساعة
1704617810900898400

عمومية "غرب آسيا" لكرة الطاولة تجدد ثقتها في الأردن لقيادة الاتحاد

منذ1 ساعة
1704617811120899100

الاستضافة الآسيوية تتصدر الأجندة المزدحمة لـ"المصارعة" في العام 2024

منذ1 ساعة
1704620830830978500

"السلة" يصدر جدول منافسات دوري الناشئات بمشاركة 8 فرق

منذ1 ساعة
1704620830760978300

"الطائرة" يستضيف شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة "الأندية العربية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |منذ 28 دقيقة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |منذ 29 دقيقة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ24 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ24 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 