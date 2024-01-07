اجتماع الهيئة العامة يناقش تحضيرات "التايكواندو" الأولمبية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يعقد مجلس إدارة اتحاد التايكواندو اجتماع الهيئة العامة عند الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل، للمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي وخطة العام الحالي.ومن بين المناقشات التي سيتم طرحها في الاجتماع، الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الأولمبية باتحاد التايكواندو لاعتماد خطة العام الحالي، ومناقشة الخطة الأولمبية للاعبين.وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وضع خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، إضافة إلى المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية.وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة العام الحالي، مثل بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) والفجيرة الدولية الحادية عشرة (عيار نجمتين) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل).ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا، خصوصا في أولمبياد باريس 2024.وحسب ما علمت به "الغد"، فيما يتعلق بالمشاركة الخارجية للمنتخب الوطني، ستتم مخاطبة اللجنة الأولمبية حول كل بطولة على حدة، قبل أن تتم المصادقة على المشاركة.وسيغادر المنتخب الوطني يوم 18 الحالي إلى الفجيرة، لإقامة معسكر تدريبي مدته أسبوعين، استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية الذي ينظمهما نادي الفجيرة للألعاب القتالية.وشكل اتحاد التايكواندو يوم أمس، الوفد الرسمي المشارك في البطولتين، ويتكون من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدربين محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجين لانا جوردن ولؤي المرايات واللاعبين جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمود الطرايرة وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.ويأتي هذا المعسكر التدريبي إضافة إلى بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024، والتي تقام في الصين.وتتيح بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للاعبين المشاركين لتحسين تصنيفهم الدولي، ووفقا لتعليمات بطولة كأس العرب تقام المباريات على نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.كما سيتم تطبيق قانون المنافسات الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو، وفقا لأخر تعديلاته التي أقرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي (أفضل 3 جولات)، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين مع دقيقة استراحة، ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة، ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف ودقيقة استراحة.