الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع عمومية الاتحاد.. لماذا لا يستثمر للمكاشفة والمصارحة وطرح الحلول؟

مقر اتحاد كرة القدم - (أرشيفية)
مقر اتحاد كرة القدم - (أرشيفية)
تستعد منظومة كرة القدم المحلية، لاجتماع سنوي تقليدي واعتيادي، يعقد غدا، لمناقشة جدول أعمال محدد وتقليدي، يعود بعدها المجتمعون كل إلى مكانه، مثقلا بالهموم والأوجاع التي تعيشها الكرة الأردنية على مختلف الصعد، من منتخبات وطنية وأندية وبنية تحتية وغيرها من التفاصيل.اضافة اعلان
الاجتماعات البروتوكولية للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، وغياب النقاش الموسع الذي يلامس الوجع الحقيقي، دفعا البعض من المخلصين والمحبين لكرة القدم، لطرح فكرة إمكانية استثمار مثل هذه الاجتماعات، للمكاشفة والمصارحة وطرح الهموم والمشاكل، واقتراح الحلول التي قد يكون أحدها الخطوة الأولى نحو الانفراج.
في الوضع الطبيعي الذي تعيشه الكرة الأردنية حاليا، يلقي كل طرف باللوم على الآخر، خاصة فيما يتعلق بالأزمات المالية، ومشكلة إيقاف المنافسات بسبب تجمعات المنتخبات الوطنية، ومسألة الملاعب، واستحداث تقنية الفيديو "الفار"، وموضوع التحكيم، وغيرها من التفاصيل.
اتحاد الكرة، على سبيل المثال، يرى أنه ليس ملزما بحل مشاكل الأندية المالية التي جاءت نتاجا لما اقترفته أيدي تلك الأندية من تعاقدات خاطئة، وتجاوزات على السقف المسموح به، حتى أن الاتحاد بات يطالب الأندية بالتوجه للتسويق والاستثمار للخروج من مأزق التفاصيل المالية، وضرورة الكف عن الاعتماد على ما يرد من الاتحاد.
أما الأندية، فترى أن الاتحاد مطالب بدعمها بشكل أكبر، والالتزام بالدفعات المالية، وضرورة البحث عن راع للدوري، وغيرها من المطالب التي ترى الأندية أنها من أبسط حقوقها.
وعلى صعيد المدربين واللاعبين، فوجهة نظر البعض منهم، أنهم الحلقة الأضعف في المعادلة، نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم المالية من الأندية، حتى مع الشكاوى التي يقدمونها للاتحاد ضد الأندية والتي تحتاج لفترة طويلة حتى يتم البت فيها، وهو الأمر الذي يجعل منهم الضحية في هذه التفاصيل.
كل طرف من هذه الأطراف، لديه قناعة أنه الطرف المحق وصاحب الحق، وصاحب الرأي الصواب، الأمر الذي تسبب في تعقيد المشهد، وبالتالي عدم التوصل لحلول مثالية تعيد الكرة الأردنية للطريق الصحيح، خاصة في ظل غياب حلقات النقاش التي تجمع كل هذه الأطراف.
إزاء ذلك، كانت الاقتراحات بفتح مثل هذا الاجتماع للنقاش بعقلانية ومنطقية، بحيث يدلي كل طرف بدلوه، حتى يتحول الاجتماع لجلسة عصف ذهني، ربما تسفر عن الكشف عن بعض مكامن الخلل، وربما تكشف عن حلول لم تكن في الحسبان، بل وربما تقنع طرفا بوجهة نظر الطرف الآخر، ما يدفع الجميع ليكون فريقا واحدا متعاضدا يبحث عن المصلحة العامة للكرة الأردنية على صعيد المنتخبات والأندية، بدلا من الوضع الحالي الذي يلقي فيه كل الطرف اللوم على الآخر.
مسؤول في أحد أندية الدرجة الأولى، اعتاد التواجد في مثل هذه الاجتماعات، كشف عن اعتذاره عن عدم التواجد في جلسة غد لأسباب كثيرة.
وقال في حديثه لـ"الغد": "كنت أتمنى أن يتم استثمار مثل هذه الاجتماعات، لفتح باب الحديث والنقاش بشكل موسع، ليتم تبادل الهموم والطروحات والأفكار، أملا في التوصل لموقف موحد قادر على تقييم الوضع وتشخيص الحالة، ووضع الحلول بشكل جماعي".
وأضاف: "مثل هذه الاجتماعات، عادة ما تخصص لفقرات بروتوكولية، يتم فيها مناقشة بعض المواضيع وفق جدول الأعمال الذي وصلت نسخة منه إلى الأندية، وبالتالي عدم وجود متسع من الوقت لمناقشة عامة، رغم أهمية حدوث ذلك بحضور أركان اللعبة".
رئيس أحد أندية الدرجة الثانية، اعتبر أن مثل هذه الاجتماعات، تعد فرصة حقيقية لبث هموم كرة القدم على مختلف الصعد، والدخول في حوار عميق أملا في حلول، بدلا من توجيه كل طرف تهمة التقصير للطرف الآخر.
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