الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

احتجاب عموتة طويلا عن مباريات الدوري يترك علامات استفهام

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جانب من مباراة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين -( من المصدر).
 عمان – أثار الاحتجاب الطويل للمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، عن متابعة مباريات دوري المحترفين، بسبب تواجده في بلاده، علامات استفهام كثيرة، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة حول احتمالية رحيله عن المنتخب.اضافة اعلان
ولا يختلف اثنان أن عموتة، قاد النشامى لإنجاز غير مسبوق عندما ساهم في حصوله على المركز الثاني بنهائيات كأس آسيا 2023، وقدم الكرة الأردنية بأفضل صورتها خلال منافسات البطولة، وسخر الإمكانيات الفردية الفنية والبدنية للاعبين في خدمة منظومة المنتخب الذي خطف الاعجاب والإشادة من المتابعين والنقاد، وأصبح اللاعب الأردني على قائمة الأندية المميزة للاستفادة من إمكانياته كمحترف. 
 وحظي عموتة باحترام وتقدير الشارع الرياضي المحلي بعد هذا الإنجاز، ولكن بالرغم من ذلك رأى البعض أن غياب المدرب عن متابعة الدوري ورصد اللاعبين، سلوك خاطئ يفترض أن يتم تصحيحه، لا سيما وأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيرتين أمام طاجكستان والسعودية الشهر المقبل في مشوار التأهل إلى كأس العالم، خاصة وأن الهدف الرئيسي للمنتخب ليس آسيا، بل الوصول إلى المونديال.
ويبدأ منتخب النشامى تدريباته خلال الأيام المقبلة للمواجهتين المرتقبتين والمهمتين أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة غلى كأس العالم 2026. 
 وبعيدا عن إنجاز عموتة وتقديره من الأردنيين، بدا الشارع الرياضي أكثر فضولا في الوقت الحالي، لمعرفة مصير المدير الفني للمنتخب الوطني، في ظل تضارب وتناقض التصريحات التي صدرت عن جميع الأطراف، وعدم اتضاح موعد عودة عموتة من إجازته الطويلة التي يقضيها حاليا بالمغرب.
 ويستغرب الشارع الرياضي عدم متابعة عموتة لمنافسات المسابقات المحلية وخصوصا دوري المحترفين، على اعتبار أن عمل المدرب يقتضي تواجده في المدرجات لمتابعة المباريات ورصد اللاعبين المنضمين سابقا للمنتخب، أو المرشحين للانضمام.
وما يزال الغموض يكتنف مصير عموتة، الذي سبق وأن أعلن عبر وسائل اعلام كثيرة بعد العودة من كأس آسيا باقتراب موعد رحيله عن منتخب النشامى، لتأتي بعدها تصريحات مناقضة من مساعده في المنتخب باستمرار المدرب مع النشامى، فيما لم يحسم اتحاد الكرة هذا الموضوع بسبب التصريحات غير الواضحة والمبهمة. ولعل غياب عموتة عن متابعة المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، مع العلم أن عموتة هو المشرف الأول على المنتخب، لكنه لم يتواجد معه في قطر لخروج المنتخب من الدور الأول محتلا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. 
 يؤكد اتحاد الكرة أن "عموتة"، ملتزم مع الاتحاد وسيكمل مشواره مع النشامى حسب العقد المبرم، وأشار رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة مروان جمعة، في أكثر من مقابلة تلفزيونية، إلى أن الاتحاد يرتبط بعقد مع "عموتة" يمتد حتى العام 2026، وأن مسألة رحيله غير واردة. 
واعتبر المتابع لكرة القدم الأردنية خالد محمد العبادي، أن مسؤولية المدير الفني تتطلب متابعة المباريات، من أجل متابعة اللاعبين، إلى جانب نقطة مهمة تتمثل في أن يتواجد مدرب المنتخب على المدرجات، يحفز جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، لجذب انظار مدرب المنتخب، أملا في استدعائهم.
وتمنى العبادي أن تشهد المرحلة المقبلة حضورا للمدرب في مدرجات الدوري، كما طالب بضرورة حسم موضوع رحيل المدرب أو استمراره لأن الاستقرار مطلوب.
بدوره قال شاكر العجارمة إن مسؤولية اتحاد الكرة، تتطلب منه توضيح مسألة استمرار المدرب من عدمها، كما من واجب الاتحاد الطلب من مدرب المنتخب متابعة كل كبيرة وصغير في الشأن الكروي المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمباريات، مجددا في نفس الوقت فخره بما حققه المنتخب في كاس آسيا الأخيرة بقيادة عموتة.
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