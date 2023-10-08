الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

احتراف 3 لاعبات جدد من "النشميات" بالدوري السعودي

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احتراف 3 لاعبات جدد من "النشميات" بالدوري السعودي
عمان- الغد- غادرت 3 لاعبات معسكر المنتخب الوطني، وذلك استعدادا للانضمام لفرقهن بالدوري السعودي، بهدف خوض تجربة احترافية هناك.
واتجهت كل من لانا فراس، روند كساب وبانه البيطار إلى السعودية للاحتراف هناك، وذلك بعد المستويات المميزة المقدمة من الثلاثي في بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية مؤخرا.اضافة اعلان
ويتواجد في الدوري السعودي أيضا كل من ملك شنك وشهناز جبرين مع نادي اتحاد جدة، ميساء جبارة مع نادي النصر، آية المجالي مع النادي الأهلي، مي سويلم مع نادي الشباب، وهيا خليل مع نادي التقدم.
وعلى صعيد متصل، تأكد غياب اللاعبة تسنيم اسليم عن معسكر المنتخب الوطني، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعت لها، حاجتها لتواصل برنامج التأهيل لمدة شهر على الأقل قبل العودة للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت بها مؤخراً.
ويواصل المنتخب تحضيراته بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعدادا لخوض مبارتين وديتين مع هونغ كونغ نهاية الشهر الحالي في عمان.
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