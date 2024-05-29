احتفال كبير بتأهل نجم الطاولة "أبو يمن" إلى أولمبياد باريس

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أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، أن الاتحاد سيقيم احتفالا كبيرا يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه نجم المنتخب الوطني زيد أبو يمن بتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد أن ظفر ببطاقة التأهل المخصصة لمنطقة غرب آسيا، في التصفيات التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية مؤخرا، وشهدت مشاركة 19 لاعبا من دول المنطقة.وقال الزعبي في حديثه لـ"الغد" الإنجاز الكبير الذي حققه أبو يمن يستحق الكثير، وهو ما سعينا إليه منذ سنوات من خلال البرامج الفنية التي خضع إليها لاعبو المنتخبات الوطنية بإشراف الجهاز التدريبي الذي يقوده المصري عمرو رضا، وأن الاتحاد بدأ بالتحضير لإقامة الحفل الذي سيكون استثنائيا ويليق بهذا الإنجاز الكبير".وعبر الزعبي عن سعادته الغامرة بما تحقق من إنجازات سواء التي حققها النجم الأولمبي أبو يمن أو لاعبو المنتخبات الوطنية، والذي استطاعوا أن يضعوا اللعبة على قمة الهرم في منطقة غرب آسيا.وخلال الأيام الماضية تلقى الاتحاد الكثير من برقيات التهنئة من الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية، في الوقت الذي فرد فيه الاتحاد الدولي مساحات واسعة عبر منصاته الإعلامية للحديث عن تأهل النجم الأولمبي أبو يمن.إلى ذلك خصص مجلس ادارة الاتحاد في جلسته الأخيرة، التي عقدها برئاسة طارق الزعبي، لمناقسة الترتيبات الخاصة بالحفل الكبير، والبرنامج الفني الذي سيخضع اليه اللاعب أبو يمن قبل موعد الاستحقاق الأولمبي، والذي سيشهد مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين في العالم، والفائزين في بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.ويذكر أن النجم الأولمبي أبو يمن هو اللاعب الأردني الخامس الذي يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في مسابقة كرة القدم، حيث سبقه أربع لاعبات، تحيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.كما سيشارك اللاعب أبو يمن في بطولة غرب آسيا المقررة في الأردن خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات لمنطقة غرب آسيا.