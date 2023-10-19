الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختباران صعبان لشباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

1697710061091282100
لاعب اتحاد عمان عبدالمجيد شديفات يحاول التسجيل في سلة الإنجليزية - (من المصدر)
عمان –  تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ13 من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، حيث يقص فريقا بيت ايدس والأشرفية شريط مباريات الجولة عند الساعة الرابعة مساء في صالة الحسن للشباب، تليها مباراتي الجليل والإنجليزية عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.اضافة اعلان
ويستقبل فريق اتحاد عمان نظيره كفريوبا، عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، في ختام مباريات الجولة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا على المنصات الرقمية لـ"الغد" إلى جانب مباراتي الجليل والإنجليزية، شباب بشرى والأرثوذكسي.
وكان اتحاد كرة السلة، أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة، المقررة أول من أمس، إلى إشعار آخر، حدادا على شهداء غزة، الذين ارتقوا في القصف الغاشم لطيران الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، قبل أن يعيد جدولتها لتقام اليوم.
وينفرد الإنجليزية في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 22 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 20 نقطة، وشباب بشرى رابعا برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على الجليل، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 16 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 13 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 12 نقطة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محمد صلاح

صلاح يخرج عن صمته.. إصابة نيمار بالرباط الصليبي.. وبنزيمة يتجه إلى القضاء

منذ 19 دقيقة
1697707538511208000

صراع الكبار يخطف الأنظار في عودة "البوندسليغا"

منذ 25 دقيقة
1697705460261167200

ريكاردو يعود إلى ماكلارين

منذ 26 دقيقة
1697710564071312200

3 إصابات مؤثرة تضرب الفيصلي قبل مواجهة السد

منذ 27 دقيقة
1697720520891591500

الوحدات يتدرب بصفوف مكتملة على "جاوا" استعدادا للكهرباء العراقي

منذ 28 دقيقة
1697715641001503100

نادي الشطرنج و"مؤقتة القوى" يؤجلان البطولات تضامنا مع غزة

منذ 29 دقيقة
افكار و مواقف

إجهاض المخطط الإسرائيلي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم الطراونة يكتب: أخي الشهيد.. رسالتك وصلت

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تفويت الفرصة لـ"نزع الاستقرار"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة، بغداد.. تشابه السيناريو والقهر والصمت!

محمود الخطاطبة |اليوم

ازدواجية ونفاق المواقف الغربية تجاه الحقوق الفلسطينية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات | منذ7 ساعة
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
 