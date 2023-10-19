اختباران صعبان لشباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ13 من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، حيث يقص فريقا بيت ايدس والأشرفية شريط مباريات الجولة عند الساعة الرابعة مساء في صالة الحسن للشباب، تليها مباراتي الجليل والإنجليزية عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.ويستقبل فريق اتحاد عمان نظيره كفريوبا، عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، في ختام مباريات الجولة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا على المنصات الرقمية لـ"الغد" إلى جانب مباراتي الجليل والإنجليزية، شباب بشرى والأرثوذكسي.وكان اتحاد كرة السلة، أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة، المقررة أول من أمس، إلى إشعار آخر، حدادا على شهداء غزة، الذين ارتقوا في القصف الغاشم لطيران الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، قبل أن يعيد جدولتها لتقام اليوم.وينفرد الإنجليزية في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 22 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 20 نقطة، وشباب بشرى رابعا برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على الجليل، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 16 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 13 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 12 نقطة.