الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختباران وديان لـ"الرجبي" مع نظيره المصري

المنتخب الوطني للرجبي بفئة 15 لاعبا - (من المصدر)
المنتخب الوطني للرجبي بفئة 15 لاعبا - (من المصدر)
عمان- يخوض المنتخب الوطني للرجبي للرجال لفئة 15 لاعبا، اختبارين وديين مع نظيره المنتخب المصري في مدينة "الإسكندرية" يومي 19 و22 من الشهر الحالي، في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية التي وضعتها اللجنة الفنية لاتحاد الرجبي، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة وتبادل الخبرات.اضافة اعلان
ويغادر وفد الرجبي يوم الاثنين المقبل، ويضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد، والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب 22 لاعبا، وهم: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، ابراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، اسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، اسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، في حديثه لـ"الغد": "وضعنا خطة لتأهيل الرجبي بفئة 15 عاما مع ختام مشاركات الرجبي السباعي، نريد تكثيف المباريات الودية مع منتخبات الدول المجاورة بعيدا عن التقويم السنوي للاتحاد الآسيوي، وهناك تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني ونظيره المصري"، لافتا إلى أن تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد يساعد على تطوير أداء الحكام المحليين.
ومن جانبه، كشف المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة: "نتطلع من خلال مباريات الـ15 لاعبا، إلى إشراك اللاعبين الذي لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، خاصة وأن متطلبات الفئتين تختلف في الجوانب البدنية"، حيث تتطلب فئة 15 لاعبا الحجم والقوة أكثر من فئة السباعي، التي تتطلب سرعة ورشاقة أكبر. 
واختتم: "هذه المباريات الودية تأتي لإبقاء عجلة اللعبة في تواصل وتجنيب اللاعبين الانقطاع الطويل عن خوض المنافسات، خاصة مع غياب تنظيم البطولات الآسيوية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فرحة فريق الجزيرة بعد تتويجه بطلا للدرجة الأولى -(من المصدر)

الجزيرة يتوج بلقب "الأولى" بعد تجاوزه البقعة بثنائية

منذ 14 دقيقة
تشكيلة فريق الوحدات في مباراته الأخيرة بكأس الاتحاد الآسيوي أمام الكويت - (تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات في آسيا.. من حلم التتويج إلى الوداع المبكر

منذ 15 دقيقة
لاعب الفيصلي خالد زكريا يحاول تخطي لاعب الحسين إربد عبد الله العطار في مباراة سابقة بينهما -(من المصدر)

شباب الأردن يباغت مغير السرحان.. وقمة مرتقبة بين الفيصلي والحسين

منذ 16 دقيقة
كرة طائرة

ارتفاع عدد الفرق المشاركة في "طائرة" الأندية العربية إلى 9

منذ 20 دقيقة
ملصق بطولة كأس الأمم للكارتينج -(من المصدر)

ناشخو والحموي يشاركان في بطولة كأس الأمم للكارتينج

منذ 31 دقيقة
لاعبا منتخب الناشئين خزرج القاسم ومحمد أبو الغنم خلال مباراة الإمارات الماضية - (من المصدر)

"الناشئين" يطمح للتعويض في مواجهة السعودية بـ"غرب آسيا"

منذ 36 دقيقة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ2 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 