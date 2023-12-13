اختباران وديان لـ"الرجبي" مع نظيره المصري

خالد تيسير العميري

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عمان- يخوض المنتخب الوطني للرجبي للرجال لفئة 15 لاعبا، اختبارين وديين مع نظيره المنتخب المصري في مدينة "الإسكندرية" يومي 19 و22 من الشهر الحالي، في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية التي وضعتها اللجنة الفنية لاتحاد الرجبي، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة وتبادل الخبرات.ويغادر وفد الرجبي يوم الاثنين المقبل، ويضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد، والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب 22 لاعبا، وهم: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، ابراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، اسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، اسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، في حديثه لـ"الغد": "وضعنا خطة لتأهيل الرجبي بفئة 15 عاما مع ختام مشاركات الرجبي السباعي، نريد تكثيف المباريات الودية مع منتخبات الدول المجاورة بعيدا عن التقويم السنوي للاتحاد الآسيوي، وهناك تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني ونظيره المصري"، لافتا إلى أن تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد يساعد على تطوير أداء الحكام المحليين.ومن جانبه، كشف المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة: "نتطلع من خلال مباريات الـ15 لاعبا، إلى إشراك اللاعبين الذي لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، خاصة وأن متطلبات الفئتين تختلف في الجوانب البدنية"، حيث تتطلب فئة 15 لاعبا الحجم والقوة أكثر من فئة السباعي، التي تتطلب سرعة ورشاقة أكبر.واختتم: "هذه المباريات الودية تأتي لإبقاء عجلة اللعبة في تواصل وتجنيب اللاعبين الانقطاع الطويل عن خوض المنافسات، خاصة مع غياب تنظيم البطولات الآسيوية".