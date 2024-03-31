الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختبار صعب لشلباية في بداية مشواره ببطولة مراكش للتنس

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان- يخوض لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اختبارا صعبا في مستهل مشواره ببطولة مراكش المغربية ذات الـ250 نقطة، عندما يلتقي الإيطالي فلافيو كوبولي بدور الـ32 اليوم، في البطولة التي تقام على الملاعب الترابية، وتستمر حتى السابع من شهر نيسان (أبريل) الحالي.اضافة اعلان
ويتطلع شلباية إلى فك النحس الذي يلازمه في الفترة الماضية، من خلال عدم قدرته بالفوز في مباراته الأولى بالجدول الرئيسي من كل بطولة يشارك فيها، حيث خرج مؤخرا من بطولة "جيرونا تشالنجر" من الدور الأول، ومن بطولة "سيكشفهيرفار تشالنجر"، وبطولة سوق دبي المفتوحة وبطولة قطر المفتوحة.
ويتواجد شلباية حاليا بالمركز 228 عالميا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، نجح في الفوز بلقب وحيد خلال العام الحالي، والذي كان برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون بزوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر".
وتعد مواجهة اليوم السابعة لشلباية أمام لاعبين من إيطاليا منذ بداية العام الحالي، حيث سجل نتيجة الفوز في مناسبتين، مقابل تعرضه للخسارة في 4 مواجهات، علما بأن انتصاره في المناسبتين جاء على لاعبين غير متواجدين ضمن أفضل 100 لاعب بالعالم، بحسب التصنيف.
ويلتقي شلباية حال تحقيقه الانتصار اليوم، الفائز من مواجهة الروسي بافل كوتوف والمغربي  إليوت بنشيتريت، علما بأن الفائز باللقب يحصل على مبلغ مادي يتجاوز 88 ألف دولار، و250 نقطة، فيما يكتفي الوصيف بالظفر بـ165 نقطة وأكثر من 51 ألف دولار، على أن يحصل من يصل لدور ثمن النهائي على 25 نقطة وما يزيد على 10 آلاف دولار.
ويشارك في بطولة مراكش عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الصربي لاسلو دجيري (المصنف 35 عالميا)، النمساوي سيباستيان أوفنر (المصنف 40 عالميا)، البريطاني دانيال إيفانس (المصنف 43 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 53 عالميا)، الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا (المصنف 55 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 58 عالميا)، الأرجنتيني ماريانو نافوني (المصنف 59 عالميا). 
وكل من الإسباني روبرتو كاربايس باينا (المصنف 64 عالميا)، الأسترالي ألكسندر فوكيتش (المصنف 65 عالميا)، الروسي بافل كوتوف (المصنف 67 عالميا)، الإسباني جاومي مونار (المصنف 72 عالميا)، الفرنسي لوكا فان آش (المصنف 80 عالميا)، الفرنسي آثر ريندركنيش (المصنف 82 عالميا)، السويسري ستان فافرينكا (المصنف 83 عالميا)، الفرنسي ألكساندر مولر (المصنف 85 عالميا)، الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 89 عالميا)، والهندي سوميت ناجال (المصنف 97 عالميا).
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