الأربعاء 20 آذار 2024
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اختبار ودي قوي لمنتخب الشباب أمام اليابان اليوم

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
عمان- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، اليوم، مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني، عند الساعة الحادية عشرة مساء، في مواجهة ودية ستقام على ملعب جاوا بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الطرفين لتصفيات كأس آسيا.اضافة اعلان
ويسعى المنتخب الوطني إلى تجاوز الاختبار الصعب أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة، قبل مواجهة المنافس ذاته يوم الاثنين المقبل، في آخر أيام التوقف الدولي الحالي، لتأكيد تطوره الحاصل في الفترات الماضية.
ونجح منتخب الشباب في تسجيل فوز معنوي مهم، أول من أمس، على ضيفه السوري بنتيجة 4-1، في اللقاء الودي الذي جرى على الملعب ذاته، والذي شهد تألق المهاجم الواعد إبراهيم صبرة، بتسجيلة 3 أهداف.
وأشرك المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما تشكيلة أساسية مكونة من سلامة سلمان محمد أبو السكر، عبدالله المنايصة، أيهم السمامرة، محمد أحمد، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، عودة الفاخوري، محمود ذيب وإبراهيم صبرة.
وأثبت المنتخب تفوقه خلال اللحظات الأولى من المباراة، بعد أن سجل جميع الأهداف بعد مرور 32 دقيقة منذ انطلاقتها، إذ أحرز صبرة 3 أهداف، فيما سجل الخضور هدفا رابعا، وحاول المدرب الهولندي بعد التفوق الكاسح في اللقاء تغيير جميع عناصر الفريق بإشراك 11 لاعبا آخرين، وهم محمد طرايرة، أمين أبو خليفة، عدنان نوفل، يوسف المقابلة، نتانيال المومني، ينال المحمود، يوسف قشة، أحمد خالد، مؤمن الساكت، أنس الخب وعمر خضر.
واستمر صبرة في فرض حضوره بالمنتخبات الوطنية، حيث كان أحد أهم الأسباب في تتويج منتخب الناشئين بلقب غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخه صيف العام 2022، ليؤكد “الهاتريك” في مرمى سورية إمكانيات المهاجم الذي أصبح نجما لامعا بالفئات العمرية.
ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع “الشباب” منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب خلال أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.
وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.
وتعبر النتائج الماضية، عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج، في خطوة تحسب له.
الجدير بالذكر أن منتخب الشباب كان على بعد خطوة واحدة في العام الماضي من بلوغ كأس العالم تحت 20 عاما، إلا أنه خسر أمام المنتخب الياباني بهدفين دون رد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.
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