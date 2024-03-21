اختبار ودي لإيطاليا وإسبانيا أمام فنزويلا وكولومبيا اليوم

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مدن – يخوض المنتخب الإيطالي اختبارا وديا قويا أمام نظيره المنتخب الفنزويلي عند الساعة 12:05 فجر اليوم في لقاء بملعب " تشيس استاديوم" في الولايات المتحدة الأميركية.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها "الآزوري" استعدادا للدفاع عن لقبه بطلا لكأس أوروبا الصيف المقبل، فيما يمثل اللقاء فرصة تحضير لمنتخب فنزويلا قبل خوض بطولة كوبا أميريكا.واستدعى المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، 3 لاعبين جدد إلى قائمته المكونة من 28 لاعبا، والتي تضمنت راوول بيلانوفا ومايكل فولورونتشو ولورنتسو لوكا، فيما احتفظ بمعظم أفراد المجموعة التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.وتكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فعاليته الهجومية وازدادت الأمور سوءا بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي، وسيغيب عن النهائيات القارية، وتم استدعاء مهاجم جنوى ماتيو ريتيجي، في حين تم استبعاد مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، الذي تعود مباراته رقم 57 والأخيرة إلى ايلول "سبتمبر" الماضي.وأوقعت القرعة المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية بكأس أوروبا 2024 المقررة في الفترة من 14 حزيران "يونيو" إلى 14 تموز "يوليو" إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.في المقابل، يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الكولومبي عند الساعة 11:30 من مساء اليوم في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.وسيخوض منتخب "لا روخا" أولى مبارياته على هذا الملعب، وسط رغبة في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة بالعاصمة الإنجليزية، حيث تمكن من التعادل والفوز في آخر مباراتين له أمام منتخب الأسود الثلاثة.ويعود تاريخ المباراة الأولى لإسبانيا أمام إنجلترا إلى 15 تشرين الثاني "نوفمبر" 2016، وكانت مواجهة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.وفي آخر مواجهة بينهما، والتي يعود تاريخها إلى الثامن من أيلول "سبتمبر" 2018، فاز المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.وبدأ تاريخ المنتخب الإسباني في لندن على ملعب ويمبلي في 30 تشرين الثاني "نوفمبر" 1955، وحينها فاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-1. وحقق المنتخب الإنجليزي انتصارين آخرين، أولهما في 26 تشرين أول "أكتوبر" 1960 بنتيجة 4-2، والثاني في 3 نيسان "أبريل" 1968 بهدف دون رد.بينما دشن الماتادور، انتصاراته على "الأسود الثلاثة" خلال مباراة ودية أقيمت في 25 آذار "مارس" من العام 1981 بنتيجة 2-1.وقال المدافع الكولومبي كارلوس كويستا، لاعب جينك البلجيكي، إن منتخب بلاده، ونظيره الإسباني لديهما "أوجه تشابه" وأن المباراة الودية التي ستجمع بينهما، ستكون فرصة جيدة لأصغر لاعبي كرة القدم في كلا البلدين لاكتساب المزيد من الخبرة، مضيفا: "أنا في حالة رائعة، إنها رحلة قصيرة بالنسبة لي؛ لأنني في بلجيكا. هذا يشبه الشعور وكأنني في المنزل".ولم تتواجه إسبانيا وكولومبيا سوى مرتين فقط في القرن الـ21، ما انتهى بفوز "لا روخا" عام 2011 بفضل هدف من ديفيد سيلفا، وبتعادلهما (2-2) في 2017.وانضم خاميس رودريجيز وخوان كاميلو بورتيلا وكاميلو فارجاس، إلى تدريبات المنتخب الكولومبي في لندن، استعدادا للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا ورومانيا.وأكمل المنتخب الكولومبي ثالث حصة تدريبية له في "منتجع لنسبري" مع انضمام خاميس رودريجيز وبورتيلا وفارجاس، حسبما أفاد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم. (وكالات)